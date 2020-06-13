https://ria.ru/20200613/1572894400.html
За сутки от коронавируса вылечились почти 120 российских военных
2020-06-13T20:24
2020-06-13T20:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Свыше 4,9 тысячи российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 118 человек, сообщается на сайте министерства обороны
РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации
после прохождения лечения выздоровело 118 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4947 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с медконтроля снято 13 227 военных.
"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1524 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.
Согласно данным, число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заразившихся коронавирусом, составляет 360 человек.
При этом общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 550 человек, снят с контроля медиков 41 сотрудник. На текущие сутки среди инфицированных сотрудников гражданского персонала ВС РФ
271 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.