За сутки от коронавируса вылечились почти 120 российских военных

Дезинфекция военной техники, участвующей в параде Победы, в воинской части в Екатеринбурге

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Свыше 4,9 тысячи российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 118 человек, сообщается на Свыше 4,9 тысячи российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 118 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 118 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4947 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с медконтроля снято 13 227 военных.

"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1524 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.

Согласно данным, число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заразившихся коронавирусом, составляет 360 человек.

При этом общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 550 человек, снят с контроля медиков 41 сотрудник. На текущие сутки среди инфицированных сотрудников гражданского персонала ВС РФ 271 человек.