Российский посол в США временно переехал из резиденции из-за протестов

ИРКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что из-за протестов в Вашингтоне вынужден был временно переехать из своей резиденции в посольство.
Российская дипмиссия находится на северо-западе Вашингтона, а резиденция посла - в центре американской столицы, в нескольких сотнях метров от Белого дома.
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"Я был вынужден переехать на территорию посольства. И сейчас проживаю вместе с моими товарищами",- заявил Антонов в эфире программы "Большая игра".
Он отметил, что сделал это в том числе, чтобы не создавать проблем полиции, в случае, если нужно было несколько раз в день проезжать по улицам, где проходили беспорядки по пути на работу в посольство.
"Мы, конечно же, с тревогой смотрели, в каком направлении пойдет это движение (протестующие - ред.). И надо признать, что много демонстрантов подошли практически совсем близко к посольству. Мы находились в непосредственной связи с сотрудниками Секретной службы, с сотрудниками полиции, которых мы просили обеспечить защиту нашей недвижимости", - сказал российский посол.
Он добавил, что здание резиденции посла не пострадало.
"Но ощущение близости к событиям - оно не из самых приятных, которое мне приходилось испытывать, находясь в Вашингтоне ... Мы предприняли определенные меры безопасности, и я попросил коллег по возможности не покидать территорию посольства", - заявил Антонов.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.