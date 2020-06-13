Российский посол в США временно переехал из резиденции из-за протестов

Сотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов. Архивное фото

Сотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов

ИРКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Посол РФ в Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что из-за протестов в Вашингтоне вынужден был временно переехать из своей резиденции в посольство.

Российская дипмиссия находится на северо-западе Вашингтона, а резиденция посла - в центре американской столицы, в нескольких сотнях метров от Белого дома.

"Я был вынужден переехать на территорию посольства. И сейчас проживаю вместе с моими товарищами",- заявил Антонов в эфире программы " Большая игра ".

Он отметил, что сделал это в том числе, чтобы не создавать проблем полиции, в случае, если нужно было несколько раз в день проезжать по улицам, где проходили беспорядки по пути на работу в посольство.

"Мы, конечно же, с тревогой смотрели, в каком направлении пойдет это движение (протестующие - ред.). И надо признать, что много демонстрантов подошли практически совсем близко к посольству. Мы находились в непосредственной связи с сотрудниками Секретной службы, с сотрудниками полиции, которых мы просили обеспечить защиту нашей недвижимости", - сказал российский посол.

Он добавил, что здание резиденции посла не пострадало.

"Но ощущение близости к событиям - оно не из самых приятных, которое мне приходилось испытывать, находясь в Вашингтоне ... Мы предприняли определенные меры безопасности, и я попросил коллег по возможности не покидать территорию посольства", - заявил Антонов.