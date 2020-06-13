https://ria.ru/20200613/1572894149.html
В Ульяновской области выявили 119 случаев коронавируса
2020-06-13T20:14
2020-06-13T20:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ульяновская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ульяновская область, общество
САМАРА, 13 июн - РИА Новости.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Ульяновской области
возросло на 119, общее число зараженных достигло 3902, сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Утром в субботу федеральный оперштаб сообщил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области составляет 3783.
"По оперативным данным на 13 июня подтверждено 3902 случая заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Ульяновской области выявили еще 119 человек, зараженных коронавирусом.
Из общего числа заболевших 1283 человека выздоровели, 18 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.