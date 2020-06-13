В Ульяновской области выявили 119 случаев коронавируса

Медики на крыльце "красной зоны"

САМАРА, 13 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Число подтвержденных случаев коронавируса в Ульяновской области возросло на 119, общее число зараженных достигло 3902, сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Утром в субботу федеральный оперштаб сообщил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области составляет 3783.

"По оперативным данным на 13 июня подтверждено 3902 случая заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Ульяновской области выявили еще 119 человек, зараженных коронавирусом.

Из общего числа заболевших 1283 человека выздоровели, 18 скончались.