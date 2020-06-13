Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572894023.html
У членов посетившей Францию украинской делегации не выявили COVID-19
2020-06-13T20:08
распространение нового коронавируса
андрей таран
коронавирус covid-19
алексей резников
владимир зеленский
франция
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1200x0_80_0_0_31ce32e0f6751704abab62b4cdf53c55.jpg
https://ria.ru/20200603/1572389488.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
франция
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572894023.html?chat_room_id=1572894023
Новости
ru-RU
235
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1200x0_80_0_0_31ce32e0f6751704abab62b4cdf53c55.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_252:0:2981:2047_1200x0_80_0_0_ca305cbf138647af54f3bca69d61788f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_527:0:2574:2047_1200x0_80_0_0_733fd0647a3cc446efc7a7c70033a4d8.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей таран, коронавирус covid-19, алексей резников, владимир зеленский, франция, украина, в мире

У членов посетившей Францию украинской делегации не выявили COVID-19

20:08 13.06.2020
235
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Украинская делегация прошла ПЦР-тест на коронавирус после возвращения из Франции, COVID-19 ни у кого выявлен не был, сообщила в субботу пресс-служба офиса президента Украины.
В пятницу, 12 июня, украинская делегация посетила Французскую Республику с однодневным рабочим визитом. Возглавлял делегацию вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав входили руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко.
Фельдшер
3 июня, 11:05Распространение нового коронавируса
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
"По возвращению из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. У представителей офиса президента Украины и кабинета министров результаты тестов были отрицательными - COVID-19 не обнаружен", - говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине из-за обнаружения коронавирусной инфекции у первой леди Елены Зеленской.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
150301
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаАндрей ТаранКоронавирус COVID-19Алексей РезниковВладимир ЗеленскийФранцияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов
Российский посол в США временно переехал из резиденции из-за протестов
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
В Италии за сутки умерли 55 человек с коронавирусом
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
В Нью-Йорке отметили рекордное снижение смертности от COVID-19
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Пензенской области умерла пожилая пациентка с COVID-19
Участники акции протеста против произвола полиции в Париже
В акциях против расизма в Париже приняли участие около 15 тысяч человек
Президент США Дональд Трамп
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Дезинфекция военной техники, участвующей в параде Победы, в воинской части в Екатеринбурге
За сутки от коронавируса вылечились почти 120 российских военных
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В Британии число жертв коронавируса выросло на 181 человека
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол рассказал об ожиданиях от переговоров России и США в Вене
Разрушенный в ходе беспорядков магазин автозапчастей в Миннеаполисе
Посол России отверг обвинения в разжигании протестов в США
Президент США Дональд Трамп после окончания брифинга
Соловьев прокомментировал заявление Трампа об отказе от "чужих войн"
Актер Сергей Масленников
Умер актер Сергей Масленников
Полицейский
В Анапе полицейские застрелили при задержании подозреваемого в ограблении
Кадры столкновения протестующих с полицией в Лондоне
В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В США признали использование перцового газа в разгоне акции у Белого дома
00:35Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 миллиона, сообщает ВОЗ
00:33В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
22:36В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
Лента новостейМолния