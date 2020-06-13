У членов посетившей Францию украинской делегации не выявили COVID-19

В пятницу, 12 июня, украинская делегация посетила Французскую Республику с однодневным рабочим визитом. Возглавлял делегацию вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав входили руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко.

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"По возвращению из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. У представителей офиса президента Украины и кабинета министров результаты тестов были отрицательными - COVID-19 не обнаружен", - говорится в сообщении.