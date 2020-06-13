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В акциях против расизма в Париже приняли участие около 15 тысяч человек
2020-06-13T20:02
франция
париж
в мире
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франция, париж, в мире

В акциях против расизма в Париже приняли участие около 15 тысяч человек

20:02 13.06.2020
388
© РИА НовостиУчастники акции протеста против произвола полиции в Париже
Участники акции протеста против произвола полиции в Париже
© РИА Новости
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Около 15 тысяч человек приняли участие в акции протеста в Париже против полицейского произвола и расизма, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось, что несогласованная акция протеста началась около 14.30 парижского времени (15.30 мск) на площади Республики. Источник газеты Parisien в правоохранительных органах сообщил, что на месте находилось примерно 10 тысяч человек. Силы правопорядка не разрешали протестующим устраивать запланированное шествие - это связано с запретом на собрания более 10 человек.
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Корреспондент РИА Новости сообщал ранее, что активисты ультраправого движения Génération identitaire попытались нарушить ход протестной акции, вывесив огромный баннер со слоганом "Жизни белых имеют значение". По данным телеканала BFMTV, после этой акции было задержано 12 человек.
В свою очередь, префектура полиции французской столицы у себя в Twitter сообщила, что в ходе манифестации были слышны антисемитские лозунги. По данным французских СМИ, их выкрикивали в адрес представителей Génération identitaire несколько манифестантов.
"Префект полиции передал данные об этих антисемитских высказываниях в органы правосудия", - говорится в сообщении полицейских.
Правоохранители также сообщили, что некоторые протестующие кидали в них подручные предметы и файеры. Также некоторые участники акции попытались разграбить магазин, этому помешали полицейские.
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По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
В Париже и других французских городах также прошло несколько акций против расизма и полицейского насилия, в частности, 2 июня на улицы столицы Франции вышло, по оценкам правоохранителей, около 20 тысяч человек. Некоторые манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией. На акциях в Париже вспоминают не только Флойда, но и 24-летнего чернокожего Адаму Траоре, который летом 2016 года скончался во время перевозки до отделения полиции, которой предшествовала стычка с правоохранителями. Родственники Траоре полагают, что молодой человек был убит полицейскими. Нынешняя волна протестов вызвана, в том числе, требованием справедливого расследования причин и обстоятельств его гибели, а также несогласием с назначением повторной медицинской экспертизы в рамках расследования.
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