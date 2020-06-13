В акциях против расизма в Париже приняли участие около 15 тысяч человек

Участники акции протеста против произвола полиции в Париже

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Около 15 тысяч человек приняли участие в акции протеста в Около 15 тысяч человек приняли участие в акции протеста в Париже против полицейского произвола и расизма, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что несогласованная акция протеста началась около 14.30 парижского времени (15.30 мск) на площади Республики. Источник газеты Parisien в правоохранительных органах сообщил, что на месте находилось примерно 10 тысяч человек. Силы правопорядка не разрешали протестующим устраивать запланированное шествие - это связано с запретом на собрания более 10 человек.

Корреспондент РИА Новости сообщал ранее, что активисты ультраправого движения Génération identitaire попытались нарушить ход протестной акции, вывесив огромный баннер со слоганом "Жизни белых имеют значение". По данным телеканала BFMTV, после этой акции было задержано 12 человек.

В свою очередь, префектура полиции французской столицы у себя в Twitter сообщила, что в ходе манифестации были слышны антисемитские лозунги. По данным французских СМИ, их выкрикивали в адрес представителей Génération identitaire несколько манифестантов.

"Префект полиции передал данные об этих антисемитских высказываниях в органы правосудия", - говорится в сообщении полицейских.

Правоохранители также сообщили, что некоторые протестующие кидали в них подручные предметы и файеры. Также некоторые участники акции попытались разграбить магазин, этому помешали полицейские.

По городам США , а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.