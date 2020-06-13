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В Китае число погибших при взрыве автоцистерны достигло 12 человек
2020-06-13T19:38
чжэцзян
китай
в мире
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В Китае число погибших при взрыве автоцистерны достигло 12 человек

19:38 13.06.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи в Китае
Автомобиль медицинской помощи в Китае
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль медицинской помощи в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян выросло до 12, в больницах находятся 166 пострадавших, говорится в сообщении администрации уезда Вэньлин, где произошло ЧП.
Ранее сообщалось о 10 погибших и 117 пострадавших.
"По состоянию на 23.00 по местному времени (18.00 мск) в шесть больниц поступили 178 пострадавших, несмотря на усилия врачей, 10 из них скончались, двое были выписаны, в настоящий момент в больницах на лечении остаются 166 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ЧП обнаружили двух человек уже без признаков жизни, поэтому общее число жертв аварии – 12.
Инцидент произошел в субботу на скоростном шоссе G15 "Шэньян-Хайкоу" в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16.40 по местному времени (11.40 мск). В результате предварительного расследования удалось установить, что тягач с цистерной, в которой находился сжиженный газ, взорвался на съезде со скоростного шоссе, и возникшая взрывная волна подбросила цистерну в воздух. Пролетев более 100 метров, цистерна упала на располагавшиеся у шоссе заводские постройки, в результате чего произошел вторичный взрыв.
Многие здания в населенном пункте, расположенном возле участка шоссе, где случилось ЧП, были разрушены, люди оказались под завалами.
На месте работают пожарные, спасатели, медики, вооруженная полиция. Поисково-спасательная операция продолжается.
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ЧжэцзянКитайВ мире
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