В Китае число погибших при взрыве автоцистерны достигло 12 человек

ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Число погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян выросло до 12, в больницах находятся 166 пострадавших, говорится в сообщении администрации уезда Вэньлин, где произошло ЧП.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 117 пострадавших.

#Breaking: An oil tanker exploded close to the exit of a highway in Wenling, E.#China's #Zhejiang Province and the explosion affected surrounding houses and vehicles, causing casualities: report pic.twitter.com/hHGIfrmfII — Global Times (@globaltimesnews) June 13, 2020

"По состоянию на 23.00 по местному времени (18.00 мск) в шесть больниц поступили 178 пострадавших, несмотря на усилия врачей, 10 из них скончались, двое были выписаны, в настоящий момент в больницах на лечении остаются 166 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ЧП обнаружили двух человек уже без признаков жизни, поэтому общее число жертв аварии – 12.

Инцидент произошел в субботу на скоростном шоссе G15 "Шэньян-Хайкоу" в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16.40 по местному времени (11.40 мск). В результате предварительного расследования удалось установить, что тягач с цистерной, в которой находился сжиженный газ, взорвался на съезде со скоростного шоссе, и возникшая взрывная волна подбросила цистерну в воздух. Пролетев более 100 метров, цистерна упала на располагавшиеся у шоссе заводские постройки, в результате чего произошел вторичный взрыв.

Многие здания в населенном пункте, расположенном возле участка шоссе, где случилось ЧП, были разрушены, люди оказались под завалами.

На месте работают пожарные, спасатели, медики, вооруженная полиция. Поисково-спасательная операция продолжается.