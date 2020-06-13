В Калуге назвали сроки открытия обновленного музея космонавтики

КАЛУГА, 13 июн – РИА Новости. Музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге откроется после реконструкции 12 апреля 2021 года, заявил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в субботу.
В своем Telegram-канале врио губернатора написал, что в субботу провел рабочее совещание на площадке строительства второй очереди музея, и эта дата является знаковой для калужан.
"В этот день, 59 лет назад, Юрий Гагарин в Калуге заложил символический камень в фундамент первого в мире музея космонавтики. Двенадцатого апреля 2021 года планируем открыть вторую очередь Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. Экспозиционные площади увеличатся в пять раз! Контролирую эту стройку лично", - отметил Шапша.
По его словам, работы идут по графику. "Но все равно тороплю подрядчиков: после завершения строительных работ музейщикам предстоит тонкая творческая работа по созданию экспозиций. В новом здании будет 3D-кинотеатр, интерактивный театр-класс, комплекс, имитирующей космический полет, обсерватория, зал космических тренажеров", - написал врио губернатора.
Он отметил, что благоустройство площадки перед музеем уже на завершающей стадии. Сделано покрытие, частично высажены декоративные растения. Озеленение спланировано так, что в любое время года будет выглядеть уютно. Ведется ремонт и облицовка гранитом бетонного постамента под ракетой "Восток".
"В рамках второго этапа благоустройства набережной Яченского водохранилища приведут в порядок лестницу, которая связывает её с площадкой перед музеем космонавтики. На всех объектах будут современные системы освещения и видеонаблюдения. Поэтому после завершения всех работ калужане должны иметь возможность гулять здесь в удобное время", - подчеркнул глава региона.
Ранее сообщалось, что строительство второй очереди музея ведется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Финансирование работ ведется за счет средств федерального бюджета. Одним из важных моментов масштабного строительства является возведение обсерватории. Планируется, что реализация проекта позволит увеличить пропускную способность музея более чем в два раза – до 400 тысяч человек в год.
12 апреля 2019, 06:01ТуризмТуроператоры назвали самые популярные места России, связанные с космосом