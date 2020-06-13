В Калуге назвали сроки открытия обновленного музея космонавтики

КАЛУГА, 13 июн – РИА Новости. Музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге откроется после реконструкции 12 апреля 2021 года, заявил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в субботу.

В своем Telegram-канале врио губернатора написал, что в субботу провел рабочее совещание на площадке строительства второй очереди музея, и эта дата является знаковой для калужан.

"В этот день, 59 лет назад, Юрий Гагарин в Калуге заложил символический камень в фундамент первого в мире музея космонавтики. Двенадцатого апреля 2021 года планируем открыть вторую очередь Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. Экспозиционные площади увеличатся в пять раз! Контролирую эту стройку лично", - отметил Шапша.

По его словам, работы идут по графику. "Но все равно тороплю подрядчиков: после завершения строительных работ музейщикам предстоит тонкая творческая работа по созданию экспозиций. В новом здании будет 3D-кинотеатр, интерактивный театр-класс, комплекс, имитирующей космический полет, обсерватория, зал космических тренажеров", - написал врио губернатора.

Он отметил, что благоустройство площадки перед музеем уже на завершающей стадии. Сделано покрытие, частично высажены декоративные растения. Озеленение спланировано так, что в любое время года будет выглядеть уютно. Ведется ремонт и облицовка гранитом бетонного постамента под ракетой "Восток".

"В рамках второго этапа благоустройства набережной Яченского водохранилища приведут в порядок лестницу, которая связывает её с площадкой перед музеем космонавтики. На всех объектах будут современные системы освещения и видеонаблюдения. Поэтому после завершения всех работ калужане должны иметь возможность гулять здесь в удобное время", - подчеркнул глава региона.