https://ria.ru/20200613/1572893118.html
В Нью-Йорке отметили рекордное снижение смертности от COVID-19
2020-06-13T19:29
2020-06-13T19:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
нью-йорк (штат)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571139371_0:321:3071:2048_1200x0_80_0_0_e150726b90e1262950a1bbd99b41c6bc.jpg
https://ria.ru/20200612/1572864749.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
нью-йорк (штат)
сша
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200613/1572893118.html?chat_room_id=1572893118
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571139371_0:321:3071:2048_1200x0_80_0_0_e150726b90e1262950a1bbd99b41c6bc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571139371_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_5f66842f5d4ea901e540e987f24ac182.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571139371_258:274:2030:2046_1200x0_80_0_0_82595da2b5465c191cb54a60c7b75f8b.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нью-йорк (штат), сша, в мире
НЬЮ-ЙОРК, 13 июн – РИА Новости.
Число смертельных случаев коронавируса в штате Нью-Йорк
за прошлые сутки оказалось рекордно низким – в пятницу умерли 32 человека, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо
.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. Регион был центром эпидемии в США
. В худшие дни за сутки здесь умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.
По словам Куомо, на сегодняшний день в больницах с коронавирусом всего 1734 человека – это наименьшее число с 20 марта.
"Самое низкое число смертей с момента, как это началось. Это наиболее болезненный показатель, и он на самом низком уровне с тех пор, как это началось – 32 человека", - сказал Куомо. За день до этого скончались 42 человека.
Всего в штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 24 495 человек.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 114 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 547 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.