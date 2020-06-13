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В Нью-Йорке отметили рекордное снижение смертности от COVID-19
2020-06-13T19:29
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коронавирус covid-19
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
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В Нью-Йорке отметили рекордное снижение смертности от COVID-19

19:29 13.06.2020
1983
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Брайан Смит
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НЬЮ-ЙОРК, 13 июн – РИА Новости. Число смертельных случаев коронавируса в штате Нью-Йорк за прошлые сутки оказалось рекордно низким – в пятницу умерли 32 человека, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. Регион был центром эпидемии в США. В худшие дни за сутки здесь умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.
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По словам Куомо, на сегодняшний день в больницах с коронавирусом всего 1734 человека – это наименьшее число с 20 марта.
"Самое низкое число смертей с момента, как это началось. Это наиболее болезненный показатель, и он на самом низком уровне с тех пор, как это началось – 32 человека", - сказал Куомо. За день до этого скончались 42 человека.
Всего в штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 24 495 человек.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 114 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 547 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)СШАВ мире
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