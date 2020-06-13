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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572893013.html
Собянин назвал самый тяжелый период в борьбе с коронавирусом
2020-06-13T23:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
татьяна голикова
сергей собянин
москва
общество
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https://ria.ru/20200613/1572892084.html
https://ria.ru/20200613/1572873728.html
я считаю что пока нет вакцины - еще рано праздновать победу... поторопились с парадом - надо было перенести или вообще отменить если количество выявленных случаев существенно не упало....
38
Нам ещё долго жить с вирусом: надо бы маски со сменным фильтром выдавать всем пенсионерам, а работающих и покупателей должны обеспечивать средствами первичной безопасности предприятия, ТЦ, кафе и т.п.!
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5
москва
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, татьяна голикова, сергей собянин, москва, общество

Собянин назвал самый тяжелый период в борьбе с коронавирусом

19:25 13.06.2020 (обновлено: 23:22 13.06.2020)
9861
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Наиболее сложным периодом в борьбе с коронавирусом стал май, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, пик заболеваемости пришелся на конец апреля — начало мая. При этом большая часть тех, за чью жизнь врачи продолжают бороться сегодня, также заразились в мае.
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Он подчеркнул, что медики обеспечены самыми современными лекарственными препаратами, однако напомнил о коварстве коронавируса.
"Эта болезнь очень опасная, самое плохое — что она еще и провоцирует ряд хронических заболеваний, с которыми люди столкнулись и болеют годы. Иногда это целый букет таких заболеваний", — отметил Собянин.
Мэр столицы также выразил соболезнования всем родным умерших от коронавируса пациентов.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом 11 мая.
Всего в Москве за время эпидемии зафиксировали более 204 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 120 тысяч пациентов излечились. В России число зарегистрированных случаев заражения превысило 520 тысяч человек, при этом 275 тысяч из них выздоровели, 6829 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТатьяна ГоликоваСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
я считаю что пока нет вакцины - еще рано праздновать победу... поторопились с парадом - надо было перенести или вообще отменить если количество выявленных случаев существенно не упало....
13 июня, 19:31
SPSebastian Pereira
24100013
Нам ещё долго жить с вирусом: надо бы маски со сменным фильтром выдавать всем пенсионерам, а работающих и покупателей должны обеспечивать средствами первичной безопасности предприятия, ТЦ, кафе и т.п.!
13 июня, 21:08
Евгений Нестеров
3310002
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