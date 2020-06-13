https://ria.ru/20200613/1572893013.html
Собянин назвал самый тяжелый период в борьбе с коронавирусом
2020-06-13T19:25
2020-06-13T23:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
татьяна голикова
сергей собянин
москва
общество
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Sebastian Pereira
я считаю что пока нет вакцины - еще рано праздновать победу... поторопились с парадом - надо было перенести или вообще отменить если количество выявленных случаев существенно не упало....
38
Евгений Нестеров
Нам ещё долго жить с вирусом: надо бы маски со сменным фильтром выдавать всем пенсионерам, а работающих и покупателей должны обеспечивать средствами первичной безопасности предприятия, ТЦ, кафе и т.п.!
36
5
москва
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коронавирус в россии, татьяна голикова, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Наиболее сложным периодом в борьбе с коронавирусом
стал май, заявил мэр Москвы Сергей Собянин
в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, пик заболеваемости пришелся на конец апреля — начало мая. При этом большая часть тех, за чью жизнь врачи продолжают бороться сегодня, также заразились в мае.
Он подчеркнул, что медики обеспечены самыми современными лекарственными препаратами, однако напомнил о коварстве коронавируса.
"Эта болезнь очень опасная, самое плохое — что она еще и провоцирует ряд хронических заболеваний, с которыми люди столкнулись и болеют годы. Иногда это целый букет таких заболеваний", — отметил Собянин.
Мэр столицы также выразил соболезнования всем родным умерших от коронавируса пациентов.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова
заявила, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом 11 мая.
Всего в Москве за время эпидемии зафиксировали более 204 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 120 тысяч пациентов излечились. В России число зарегистрированных случаев заражения превысило 520 тысяч человек, при этом 275 тысяч из них выздоровели, 6829 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.