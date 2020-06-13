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Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
2020-06-13T21:20
дональд трамп
министерство обороны сша
нью-йорк (штат)
сша
в мире
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Это в довесок к теме не вмешательства теперь США во внешние конфликты, на соседней ветке? Как в том анекдоте - хватило раскаяния на несколько секунд: "Мужик упал со своего балкона на 10 этаже. На лету думает: — Если выживу, брошу пить, курить, жене изменять не буду! И надо же — повезло: упал в мягкий глубокий сугроб. Встал, отряхнулся и говорит: — Лететь-то всего пять секунд, а сколько глупостей в голову пришло."
34
"...корабли, бомбардировщики... истребители и вертолеты сотнями...", а гиперзвуковую ракету - одну?... PowerPoint ограничивает, не хватило листов в презентации?...
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нью-йорк (штат)
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60
дональд трамп, министерство обороны сша, нью-йорк (штат), сша, в мире

Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете

19:18 13.06.2020 (обновлено: 21:20 13.06.2020)
8471
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Президент Дональд Трамп раскрыл характеристики новейшей американской гиперзвуковой ракеты.
По словам главы государства, ракеты смогут поражать цели диаметром около 70 сантиметров с расстояния 1600 километров.
Глава Белого дома отметил, что она якобы будет в 17 раз быстрее самой самой быстрой ракеты, доступной в настоящее время в мире.
При этом президент не уточнил, когда такое оружие будет готово.
Гиперзвуковая крылатая ракета
9 июня, 21:21
В США гиперзвуковая ракета едва не улетела в свободный полет, пишут СМИ
5623962232
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Дональд ТрампМинистерство обороны СШАНью-Йорк (штат)СШАВ мире
Популярные комментарии
Это в довесок к теме не вмешательства теперь США во внешние конфликты, на соседней ветке? Как в том анекдоте - хватило раскаяния на несколько секунд: "Мужик упал со своего балкона на 10 этаже. На лету думает: — Если выживу, брошу пить, курить, жене изменять не буду! И надо же — повезло: упал в мягкий глубокий сугроб. Встал, отряхнулся и говорит: — Лететь-то всего пять секунд, а сколько глупостей в голову пришло."
13 июня, 19:39
Александр Невский
9220102
"...корабли, бомбардировщики... истребители и вертолеты сотнями...", а гиперзвуковую ракету - одну?... PowerPoint ограничивает, не хватило листов в презентации?...
13 июня, 20:51
YSYar S
350102
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