https://ria.ru/20200613/1572892918.html
Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
2020-06-13T19:18
2020-06-13T21:20
дональд трамп
министерство обороны сша
нью-йорк (штат)
сша
в мире
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Александр Невский
Это в довесок к теме не вмешательства теперь США во внешние конфликты, на соседней ветке? Как в том анекдоте - хватило раскаяния на несколько секунд: "Мужик упал со своего балкона на 10 этаже. На лету думает: — Если выживу, брошу пить, курить, жене изменять не буду! И надо же — повезло: упал в мягкий глубокий сугроб. Встал, отряхнулся и говорит: — Лететь-то всего пять секунд, а сколько глупостей в голову пришло."
34
Yar S
"...корабли, бомбардировщики... истребители и вертолеты сотнями...", а гиперзвуковую ракету - одну?... PowerPoint ограничивает, не хватило листов в презентации?...
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дональд трамп, министерство обороны сша, нью-йорк (штат), сша, в мире