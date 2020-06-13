В Китае число погибших при взрыве автоцистерны достигло десяти человек

ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Число погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян выросло до 10, пострадавших - до 117, сообщило транспортное управление при министерстве общественной безопасности КНР

Ранее сообщалось о девяти погибших и 112 пострадавших.

📹 Captan explosión de camión cisterna en la provincia de #Zhejiang #China; tras el accidente se reportan 10 personas muertas y más de 100 heridos pic.twitter.com/SMYNfCF3RH — xevt - xhvt (@xevtfm) June 13, 2020

Инцидент произошел в субботу на скоростном шоссе G15 "Шэньян-Хайкоу" в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16.40 по местному времени (11.40 мск).

"По состоянию на 22.00 по местному времени (17.00 мск) в результате аварии погибли 10 человек, 117 человек пострадали, в том числе 40 человек получили серьезные ранения", – говорится в сообщении ведомства.

В результате предварительного расследования удалось установить, что тягач с цистерной, в которой находился сжиженный газ, взорвался на съезде со скоростного шоссе, и возникшая взрывная волна подбросила цистерну в воздух. Пролетев более 100 метров, цистерна упала на располагавшиеся у шоссе заводские постройки, в результате чего произошел вторичный взрыв.

Многие здания в населенном пункте, расположенном возле участка шоссе, где случилось ЧП, были разрушены, люди оказались под завалами. В результате нескольких часов поисково-спасательной операции из-под завалов удалось вытащить живыми 13 человек.

На месте работают пожарные, спасатели, медики, вооруженная полиция.