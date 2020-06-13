В Китае число погибших при взрыве автоцистерны достигло десяти человек

Ранее сообщалось о девяти погибших и 112 пострадавших.
📹 Captan explosión de camión cisterna en la provincia de #Zhejiang #China; tras el accidente se reportan 10 personas muertas y más de 100 heridos pic.twitter.com/SMYNfCF3RH— xevt - xhvt (@xevtfm) June 13, 2020
Инцидент произошел в субботу на скоростном шоссе G15 "Шэньян-Хайкоу" в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16.40 по местному времени (11.40 мск).
"По состоянию на 22.00 по местному времени (17.00 мск) в результате аварии погибли 10 человек, 117 человек пострадали, в том числе 40 человек получили серьезные ранения", – говорится в сообщении ведомства.
В результате предварительного расследования удалось установить, что тягач с цистерной, в которой находился сжиженный газ, взорвался на съезде со скоростного шоссе, и возникшая взрывная волна подбросила цистерну в воздух. Пролетев более 100 метров, цистерна упала на располагавшиеся у шоссе заводские постройки, в результате чего произошел вторичный взрыв.
Многие здания в населенном пункте, расположенном возле участка шоссе, где случилось ЧП, были разрушены, люди оказались под завалами. В результате нескольких часов поисково-спасательной операции из-под завалов удалось вытащить живыми 13 человек.
На месте работают пожарные, спасатели, медики, вооруженная полиция.
10 people are killed, 117 injured in east China tank truck blast, which has caused the collapse of some nearby residential houses and factory workshops https://t.co/XHYkDn3YZi pic.twitter.com/QWsBix70qs— China Xinhua News (@XHNews) June 13, 2020