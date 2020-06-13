https://ria.ru/20200613/1572892652.html
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
2020-06-13T18:58
2020-06-13T20:50
дональд трамп
сша
в мире
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Вольдемар Мановарофф
Восстанавливать другие страны не будут больше? А какие страны они уже восстановили? Сирию? Ливию? Ирак? Афганистан? Югославию?
347
Денис Чистов
Что они восстанавливают, если после них только трупы, беженцы и разруха? Пусть свою страну так восстанавливают.
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сша
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дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости.
Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и "решать чужие конфликты", заявил президент Дональд Трамп
.
По его словам, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата — оборонять и решительно защищать США
от внешних врагов.
"Мы заканчиваем эру бесконечных войн", — сказал американский лидер, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк
.
Трамп заявил, что "ясный взгляд на защиту жизненно важных интересов Америки вернулся на свое место". Он добавил, что в обязанности американских войск не входит разрешение "древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали".
"Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить", — заключил президент.
Примечательно, что несколько дней назад Трамп проинформировал конгресс о сохранении американских военных в некоторых странах, куда контингент ввели еще прошлые американские президенты.
Помимо Афганистана, где кампания США тянется почти 19 лет, речь идет о таких странах, как Ирак, Сирия, Иордания, Турция, Ливан, Египет, Филиппины, Аравийский полуостров, Косово, Восточная Африка, бассейн озера Чад и Сахельский регион.