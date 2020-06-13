Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

"Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить", — заключил президент.