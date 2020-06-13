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Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
2020-06-13T20:50
дональд трамп
сша
в мире
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Восстанавливать другие страны не будут больше? А какие страны они уже восстановили? Сирию? Ливию? Ирак? Афганистан? Югославию?
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Что они восстанавливают, если после них только трупы, беженцы и разруха? Пусть свою страну так восстанавливают.
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РИА Новости
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60
дональд трамп, сша, в мире

Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

18:58 13.06.2020 (обновлено: 20:50 13.06.2020)
80026
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и "решать чужие конфликты", заявил президент Дональд Трамп.
По его словам, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата — оборонять и решительно защищать США от внешних врагов.
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"Мы заканчиваем эру бесконечных войн", — сказал американский лидер, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.
Трамп заявил, что "ясный взгляд на защиту жизненно важных интересов Америки вернулся на свое место". Он добавил, что в обязанности американских войск не входит разрешение "древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали".
"Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить", — заключил президент.
Примечательно, что несколько дней назад Трамп проинформировал конгресс о сохранении американских военных в некоторых странах, куда контингент ввели еще прошлые американские президенты.
Помимо Афганистана, где кампания США тянется почти 19 лет, речь идет о таких странах, как Ирак, Сирия, Иордания, Турция, Ливан, Египет, Филиппины, Аравийский полуостров, Косово, Восточная Африка, бассейн озера Чад и Сахельский регион.
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Обсудить 279
Дональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Восстанавливать другие страны не будут больше? А какие страны они уже восстановили? Сирию? Ливию? Ирак? Афганистан? Югославию?
13 июня, 19:04
Вольдемар Мановарофф
332410010
Что они восстанавливают, если после них только трупы, беженцы и разруха? Пусть свою страну так восстанавливают.
13 июня, 19:04
Денис Чистов
32333126
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