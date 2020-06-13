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В Греции выявили четыре новых случая коронавируса
2020-06-13T18:50
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, греция, в мире

В Греции выявили четыре новых случая коронавируса

18:50 13.06.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 13 июн - РИА Новости. Четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявлены в Греции за последние сутки, всего в стране подтверждены 3112 случаев COVID-19, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в субботу.
Накануне два дня подряд было по 20 новых заболевших.
За последние сутки нет умерших от коронавируса. Всего в Греции от COVID-19 умерли 183 человека, говорится в бюллетене.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 13 человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 116 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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