https://ria.ru/20200613/1572892598.html
В Греции выявили четыре новых случая коронавируса
2020-06-13T18:50
2020-06-13T18:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1200x0_80_0_0_c83255486606a067a7dd4a9a6cc8b992.jpg
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
греция
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200613/1572892598.html?chat_room_id=1572892598
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1200x0_80_0_0_c83255486606a067a7dd4a9a6cc8b992.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_211:0:2942:2048_1200x0_80_0_0_4b577adf57437a3853fabaf759ceab21.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_147:0:2195:2048_1200x0_80_0_0_306d1baab6ab5950ccbe258f9711387f.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, греция, в мире
АФИНЫ, 13 июн - РИА Новости.
Четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявлены в Греции
за последние сутки, всего в стране подтверждены 3112 случаев COVID-19
, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в субботу.
Накануне два дня подряд было по 20 новых заболевших.
За последние сутки нет умерших от коронавируса. Всего в Греции от COVID-19 умерли 183 человека, говорится в бюллетене.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 13 человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 116 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.