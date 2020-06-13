В Греции выявили четыре новых случая коронавируса

АФИНЫ, 13 июн - РИА Новости. Четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявлены в Четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявлены в Греции за последние сутки, всего в стране подтверждены 3112 случаев COVID-19 , сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в субботу.

Накануне два дня подряд было по 20 новых заболевших.

За последние сутки нет умерших от коронавируса. Всего в Греции от COVID-19 умерли 183 человека, говорится в бюллетене.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 13 человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 116 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.