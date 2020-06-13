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МВД закупит более 3,6 тысячи патрульных машин для регионов
2020-06-13T18:37
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
безопасность
общество
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность, общество

МВД закупит более 3,6 тысячи патрульных машин для регионов

18:37 13.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль ДПС на пешеходном переходе
Автомобиль ДПС на пешеходном переходе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. МВД РФ в 2020 году закупит для российских регионов более 3,6 тысячи полицейских патрульных автомобилей почти на 7 миллиардов рублей, следует из анализа данных портала госзакупок, с которыми ознакомились РИА Новости.
Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ провел порядка 20 тендеров на поставку патрульных автомобилей в территориальные органы МВД на общую сумму почти в 7 миллиардов рублей.
По ряду тендеров уже подписаны контракты, остальные находятся в стадии подписания. Согласно документации, планируется поставить более 3,6 тысячи патрульных автомобилей во все федеральные округа России. Сроки поставки разные – часть автомобилей заказчик ожидает до 1 сентября, часть - до 31 ноября.
Поставщиками значатся ООО "Авто Сити", ООО "Рольф", ООО "Торговый дом "Регион центр", Ульяновский автомобильный завод.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)БезопасностьОбщество
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