https://ria.ru/20200613/1572892084.html
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
2020-06-13T18:30
2020-06-13T18:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Коронавирус
стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате
.
Отмечается, что у 1270 человек вирус идентифицировали, у 390 – нет.
Кроме того, ведомство опубликовало данные о смертях, когда причину отнесли к другим важным состояниям – 1052 случая. При этом в 435 из них коронавирус не был основной причиной, но оказал значительное влияние на развитие летальных осложнений у пациента. В то же время в 617 случаях вирус не был основной причиной и не сильно повлиял на развитие смертельных осложнений.
Летальность за апрель
Как рассказала ранее вице-премьер Татьяна Голикова
, летальность от коронавируса в апреле составила 1,6 процента.
Она отметила, что наибольшее количество смертей от COVID-19 за апрель приходится на Центральный федеральный округ, при этом большая часть – на столицу и Подмосковье. На втором и третьем местах - Северо-Западный федеральный округ и Приволжский федеральный округ соответственно.
Вице-премьер напомнила, что в России есть полицевой учет всех рождений и смертей.
Голикова рассказала, что существуют два кода, по которым коронавирус классифицируют как причину смерти. В официальной отчетности она разделена на две колонки – где заболевание идентифицировано полностью и случаи, где вирус, возможно, был, но не идентифицирован, тем не менее смерть отнесена к основному заболеванию и основной причине смертности – COVID.
"Если взять эти две группы, которые нам рекомендует классифицировать ВОЗ
, то количество смертей от COVID-а, когда это основная причина смерти, за апрель в России составило 1660", - уточнила Голикова в эфире телеканала "360
".
Она также добавила, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом 11 мая, когда страна начала выходить из режима нерабочих дней, а регионы стали снимать некоторые ограничения.
За время пандемии в России выявили более 520 тысяч случаев заражения коронавирусом. Почти 275 тысяч пациентов излечились, 6829 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.