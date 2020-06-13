Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате

Отмечается, что у 1270 человек вирус идентифицировали, у 390 – нет.

Кроме того, ведомство опубликовало данные о смертях, когда причину отнесли к другим важным состояниям – 1052 случая. При этом в 435 из них коронавирус не был основной причиной, но оказал значительное влияние на развитие летальных осложнений у пациента. В то же время в 617 случаях вирус не был основной причиной и не сильно повлиял на развитие смертельных осложнений.

Летальность за апрель

Как рассказала ранее вице-премьер Татьяна Голикова , летальность от коронавируса в апреле составила 1,6 процента.

Она отметила, что наибольшее количество смертей от COVID-19 за апрель приходится на Центральный федеральный округ, при этом большая часть – на столицу и Подмосковье. На втором и третьем местах - Северо-Западный федеральный округ и Приволжский федеральный округ соответственно.

Вице-премьер напомнила, что в России есть полицевой учет всех рождений и смертей.

Голикова рассказала, что существуют два кода, по которым коронавирус классифицируют как причину смерти. В официальной отчетности она разделена на две колонки – где заболевание идентифицировано полностью и случаи, где вирус, возможно, был, но не идентифицирован, тем не менее смерть отнесена к основному заболеванию и основной причине смертности – COVID.

"Если взять эти две группы, которые нам рекомендует классифицировать ВОЗ , то количество смертей от COVID-а, когда это основная причина смерти, за апрель в России составило 1660", - уточнила Голикова в эфире телеканала " 360 ".

Она также добавила, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом 11 мая, когда страна начала выходить из режима нерабочих дней, а регионы стали снимать некоторые ограничения.

За время пандемии в России выявили более 520 тысяч случаев заражения коронавирусом. Почти 275 тысяч пациентов излечились, 6829 скончались.