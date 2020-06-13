В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией

Улица Уайтхолл, на которой находится резиденция премьера, огорожена с обеих сторон: полицейские, вставшие шеренгой по центру улицы, стали живым щитом. В них со стороны болельщиков и националистов периодически летят бутылки и банки из-под алкогольных напитков. Участники акции по большей части сильно пьяны и проявляют агрессию не только по отношению к стражам порядка, но и по отношению к журналистам: преследуют их, угрожают и пытаются отобрать или разбить камеры или телефоны. В ответ на просьбу корреспондента РИА Новости объяснить, чего добиваются собравшиеся, один из участников акции нецензурно выругался и попытался выбить из рук журналиста мобильный телефон, на который предполагалось записать беседу.