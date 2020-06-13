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В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией
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В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией

18:24 13.06.2020 (обновлено: 22:13 13.06.2020)
4171
ЛОНДОН, 13 июн — РИА Новости, Мария Табак. Футбольные болельщики и правые радикалы проявляют агрессию по отношению к лондонским полицейским и журналистам, передает корреспондент РИА Новости из центра города, где сейчас проводят свои акции оппоненты движения против расизма Black Lives Matter.
Ранее движение за права чернокожих Black Lives Matter (BLM) планировало провести в субботу, 13 июня, в Лондоне очередной — уже четвертый по счету — митинг, однако после того, как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в столицу и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена. Футбольные болельщики и сторонники правых политических взглядов тем не менее прибыли в центр британской столицы.
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Улица Уайтхолл, на которой находится резиденция премьера, огорожена с обеих сторон: полицейские, вставшие шеренгой по центру улицы, стали живым щитом. В них со стороны болельщиков и националистов периодически летят бутылки и банки из-под алкогольных напитков. Участники акции по большей части сильно пьяны и проявляют агрессию не только по отношению к стражам порядка, но и по отношению к журналистам: преследуют их, угрожают и пытаются отобрать или разбить камеры или телефоны. В ответ на просьбу корреспондента РИА Новости объяснить, чего добиваются собравшиеся, один из участников акции нецензурно выругался и попытался выбить из рук журналиста мобильный телефон, на который предполагалось записать беседу.
Отдельные стычки с полицией происходят и на Трафальгарской, и на Парламентской площадях. На Парламентской площади демонстранты окружили памятник Уинстону Черчиллю, который в преддверии возможного вандализма со стороны участников BLM, был спрятан в короб.
При этом среди участников протестов лишь единицы носят маски, несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса.
На поведение митингующих уже отреагировала глава британского МВД Прити Пател.
"Те, кто будет чинить насилие или совершать акты вандализма, должны быть готовы почувствовать на себе всю силу закона. Жестокость по отношению к нашим полицейским мы терпеть не будем. Коронавирус остается угрозой для всех нас. Идите домой, чтобы прекратить распространение коронавируса и спасти жизни", — написала Пател в Twitter.
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42292002
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ВеликобританияЛондонВ мире
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