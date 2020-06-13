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Правозащитники: белорусского блогера Тихановского поместили в карцер
2020-06-13T23:14
белоруссия
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белоруссия, в мире

Правозащитники: белорусского блогера Тихановского поместили в карцер

18:16 13.06.2020 (обновлено: 23:14 13.06.2020)
2186
© Sputnik / Инна ГришукБелорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
© Sputnik / Инна Гришук
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно. Архивное фото
МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Задержанный в рамках уголовного дела белорусский видеоблогер Сергей Тихановский, чья жена Светлана выдвигается кандидатом в президенты на назначенных на 9 августа выборах, помещен в карцер СИЗО, сообщается в субботу на сайте не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна".
В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Тихановской, в ходе которого был задержан ее муж и его сторонники за насилие к сотрудникам милиции. Позже СК Белоруссии сообщил, что Тихановскому и еще семи участникам пикета предъявлено обвинение по уголовной статье "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Действия одного из задержанных дополнительно квалифицированы по статье "Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел". Белорусские правозащитники приняли заявление о признании их политическими заключенными. Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич 11 июня сообщил, что число обвиняемых в действиях, нарушающих общественный порядок, на предвыборном пикете в Гродно выросло до десяти и может еще измениться.
Минск
11 июня, 10:15
Претендент на пост президента Белоруссии приостановила сбор подписей
"Как стало известно правозащитникам "Весны", политзаключенный Сергей Тихановский сейчас находится в карцере в СИЗО-1 и пробудет там до 19 июня. Об этом узнали, когда пытались передать ему передачку", — говорится в сообщении. Там отмечается, что "точная причина наложенного наказания — неизвестна".
РИА Новости на данный момент не располагает комментарием со стороны правоохранительных органов.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост, пять человек заявили, что собрали необходимые для выдвижения 100 тысяч подписей избирателей. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.
Очередь желающих поставить подпись за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
7 июня, 14:47
В Белоруссии возобновили пикеты в поддержку кандидатов в президенты
276101911
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