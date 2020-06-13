Правозащитники: белорусского блогера Тихановского поместили в карцер

МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Задержанный в рамках уголовного дела белорусский видеоблогер Сергей Тихановский, чья жена Светлана выдвигается кандидатом в президенты на назначенных на 9 августа выборах, помещен в карцер СИЗО, сообщается в субботу на Задержанный в рамках уголовного дела белорусский видеоблогер Сергей Тихановский, чья жена Светлана выдвигается кандидатом в президенты на назначенных на 9 августа выборах, помещен в карцер СИЗО, сообщается в субботу на сайте не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна".

В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Тихановской, в ходе которого был задержан ее муж и его сторонники за насилие к сотрудникам милиции. Позже СК Белоруссии сообщил, что Тихановскому и еще семи участникам пикета предъявлено обвинение по уголовной статье "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Действия одного из задержанных дополнительно квалифицированы по статье "Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел". Белорусские правозащитники приняли заявление о признании их политическими заключенными. Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич 11 июня сообщил, что число обвиняемых в действиях, нарушающих общественный порядок, на предвыборном пикете в Гродно выросло до десяти и может еще измениться.

"Как стало известно правозащитникам "Весны", политзаключенный Сергей Тихановский сейчас находится в карцере в СИЗО-1 и пробудет там до 19 июня. Об этом узнали, когда пытались передать ему передачку", — говорится в сообщении. Там отмечается, что "точная причина наложенного наказания — неизвестна".

РИА Новости на данный момент не располагает комментарием со стороны правоохранительных органов.