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В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с грузовиками
2020-06-13T17:50
московская область (подмосковье)
происшествия
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московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье два человека пострадали в ДТП с грузовиками

17:42 13.06.2020 (обновлено: 17:50 13.06.2020)
872
© ФотоНа месте ДТП в городском округе Ступино
На месте ДТП в городском округе Ступино
© Фото
На месте ДТП в городском округе Ступино
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Два грузовика и легковушка столкнулись на подмосковной трассе возле посёлка Ивановское, после чего произошло возгорание, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
По данным ведомства, авария произошла в 12.40 на трассе А-108.
"Столкнулись две фуры - Skania и КАМАЗ, а также легковой автомобиль Nissan. В результате ДТП одна из машин загорелась. Два человека получили телесные повреждения, они госпитализированы", - сказали в пресс-службе.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, движение транспорта в районе аварии затруднено.
По данным подмосковного главка МЧС, после столкновения загорелся один из грузовиков, пожар потушили.
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25 февраля, 09:31
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
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