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Адвокат Ефремова опровергла информацию о вызове ему нарколога
2020-06-13T17:40
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова опровергла информацию о вызове ему нарколога

17:40 13.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Защита артиста Михаила Ефремова, находящегося под домашним арестом по делу о ДТП со смертельным исходом, опровергает информацию о приезде к нему нарколога для снятия "ломки", сообщила РИА Новости его адвокат Елизавета Шаргородская.
Ранее РЕН ТВ сообщал, что артиста посетил нарколог для снятия "ломки".
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Вчера, 13:42
Семья Захарова не приняла извинений Ефремова
"Михаилу Олеговичу не нужен врач и тем более нарколог, это фантазии СМИ и попытка высосать хоть что-то из пальца",- сказала собеседница агентства.
Во вторник Таганский суд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест. Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
В понедельник вечером на Садовом кольце Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.
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0181214
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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