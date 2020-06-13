Адвокат Ефремова опровергла информацию о вызове ему нарколога

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Защита артиста Михаила Ефремова, находящегося под домашним арестом по делу о ДТП со смертельным исходом, опровергает информацию о приезде к нему нарколога для снятия "ломки", сообщила РИА Новости его адвокат Елизавета Шаргородская.
Ранее РЕН ТВ сообщал, что артиста посетил нарколог для снятия "ломки".
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"Михаилу Олеговичу не нужен врач и тем более нарколог, это фантазии СМИ и попытка высосать хоть что-то из пальца",- сказала собеседница агентства.
Во вторник Таганский суд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест. Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
В понедельник вечером на Садовом кольце Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.
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