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В Молдавии число случаев COVID-19 выросло до 11 459
2020-06-13T17:38
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коронавирус covid-19
воз
молдавия
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коронавирус covid-19, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число случаев COVID-19 выросло до 11 459

17:38 13.06.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 366, до 11 459, всего умерли 398 человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Ранее власти Молдавии сообщили о 11 093 зарегистрированных случаях коронавируса, 385 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 366 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 11 459. Всего 6421 человек был вылечен, а 398 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении на сайте минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМолдавияВ мире
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