В Молдавии число случаев COVID-19 выросло до 11 459

КИШИНЕВ, 13 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 366, до 11 459, всего умерли 398 человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Ранее власти Молдавии сообщили о 11 093 зарегистрированных случаях коронавируса, 385 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 366 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 11 459. Всего 6421 человек был вылечен, а 398 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении на сайте минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф