https://ria.ru/20200613/1572890803.html
В Подмосковье арестовали работающего сантехником серийного убийцу
2020-06-13T17:32
2020-06-13T21:39
московская область (подмосковье)
происшествия
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Сантехник одного из ЖЭО в Московской области
, подозреваемый в совершении серии убийств и изнасилований, арестован, он признался в семи убийствах и изнасилованиях, сообщает пресс-служба ГСУСК по Подмосковью.
По данным следствия, подозреваемый с 2010 по 2020 годы совершил серию изнасилований и убийств женщин. Как правило он проникал в дома, где и совершал преступления. На допросе у следователя признался в семи убийствах и изнасилованиях.
"По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 53-летнего жителя города Каширы, подозреваемого в серии изнасилований и убийств женщин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, был проведён целый комплекс экспертиз, в том числе по образцам ДНК провели сравнительные исследования, отработан большой круг лиц, осмотрено многочисленное количество видео с камер наблюдения, проведены технические мероприятия с телефонной и иной техникой.
"В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению иных аналогичных преступлений", - уточняется в сообщении.