В Новочеркасске извинились из-за плакатов с ошибкой ко Дню России

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой появились в Новочеркасске по вине рекламной компании. Об этом сообщил в Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой появились в Новочеркасске по вине рекламной компании. Об этом сообщил в фейсбуке исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Лысенко.

На днях пользователи Сети опубликовали множество снимков билбордов из Новочеркасска, на которых слово "Россия" написано с одним "с".

Лысенко подтвердил, что все эти снимки подлинные.

"Материалы из официального брендбука были направлены рекламной организации в электронном виде. Внесение любых изменений в готовые макеты, в принципе, не предполагалось, однако фирма-изготовитель решила доработать эскиз, не согласовав результат с нами. Из-за опечатки дизайнера все пятнадцать баннеров были напечатаны с ошибкой", — объяснил он.

Выяснилось это уже после того, как поздравления разместили на остановках в центре города, добавил Лысенко.

Чиновник извинился перед жителями Новочеркасска и отметил, что уже через несколько часов все баннеры демонтировали. Утром 12 июня вместо них уже висели исправленные поздравления.

"Также хочу отметить: на изготовление и замену баннеров не было потрачено ни одного бюджетного рубля, все работы осуществлялись рекламной организацией на благотворительной основе", — подчеркнул Лысенко.