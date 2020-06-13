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В Новочеркасске извинились из-за плакатов с ошибкой ко Дню России
2020-06-13T20:26
россия
новочеркасск
общество
происшествия
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наверное их замучали бессмысленными налогами на воздух и бумагами и они поняли в какой стране мы живем и здорово здесь делать бизнес
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Только группе бухих в дым людей по силам подобное. Проект,печать,монтаж))
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россия, новочеркасск, общество, происшествия

В Новочеркасске извинились из-за плакатов с ошибкой ко Дню России

17:29 13.06.2020 (обновлено: 20:26 13.06.2020)
31740
© Фото : аккаунт ио главы администрации города Новочеркасска Юрия Лысенко в FacebookБаннер ко Дню России в Новочеркасске
Баннер ко Дню России в Новочеркасске
© Фото : аккаунт ио главы администрации города Новочеркасска Юрия Лысенко в Facebook
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой появились в Новочеркасске по вине рекламной компании. Об этом сообщил в фейсбуке исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Лысенко.
На днях пользователи Сети опубликовали множество снимков билбордов из Новочеркасска, на которых слово "Россия" написано с одним "с".
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Лысенко подтвердил, что все эти снимки подлинные.
"Материалы из официального брендбука были направлены рекламной организации в электронном виде. Внесение любых изменений в готовые макеты, в принципе, не предполагалось, однако фирма-изготовитель решила доработать эскиз, не согласовав результат с нами. Из-за опечатки дизайнера все пятнадцать баннеров были напечатаны с ошибкой", — объяснил он.
Выяснилось это уже после того, как поздравления разместили на остановках в центре города, добавил Лысенко.
Чиновник извинился перед жителями Новочеркасска и отметил, что уже через несколько часов все баннеры демонтировали. Утром 12 июня вместо них уже висели исправленные поздравления.
"Также хочу отметить: на изготовление и замену баннеров не было потрачено ни одного бюджетного рубля, все работы осуществлялись рекламной организацией на благотворительной основе", — подчеркнул Лысенко.
Сейчас власти города проводят проверку. Руководитель городской администрации пообещал, что всех виновных накажут.
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Обсудить 63
РоссияНовочеркасскОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
наверное их замучали бессмысленными налогами на воздух и бумагами и они поняли в какой стране мы живем и здорово здесь делать бизнес
13 июня, 18:21
SPSebastian Pereira
18300245
Только группе бухих в дым людей по силам подобное. Проект,печать,монтаж))
13 июня, 17:49
Alex Bolik
4770001
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