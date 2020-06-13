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В Омске отремонтировали поврежденный молнией газопровод
2020-06-13T17:24
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омск
происшествия
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, происшествия

В Омске отремонтировали поврежденный молнией газопровод

17:24 13.06.2020
530
© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция
Газораспределительная станция
© РИА Новости / Егор Еремов
Газораспределительная станция . Архивное фото
НОВОСИБИРСК 13 июн – РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы на месте пожара на газопроводе в Омске, куда попала молния, завершены, начался пуск газа потребителям, сообщает в субботу ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.
Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу из-за попадания молнии в трубопровод загорелся газопровод в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградской и 2-й Солнечной. Без газа остались более 66 тысяч жителей - это четверть всего населения левого берега Омска. По информации регионального МЧС, выжигание остатков природного газа завершили в 16.00 мск пятницы.
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"В 12.00 аварийно-восстановительные работы завершены. В 12.30 начат пуск газа потребителям", - говорится в сообщении.
В свою очередь, мэрия Омска сообщает, что завершились опрессовка системы газоснабжения, продувка газопровода, в настоящее время трассу заполняют газом.
"Планируется, что газоснабжение будет восстановлено поэтапно: в первую очередь, уже сегодня, будут подключены предприятия с непрерывным циклом работ, завтра, 14 июня, запуск газа будет организован физическим лицам - во внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование (многоквартирные и индивидуальные жилые дома)", - говорится в сообщении. На месте аварии продолжают работать бригады АО "Омскгоргаз".
По уточненным данным горадминистрации, в результате аварии от газоснабжения были отключены 1 тысяча многоквартирных домов, 6200 домов частного сектора, 36 предприятий различных форм собственности и четыре котельных.
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОмскПроисшествия
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