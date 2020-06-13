В Омске отремонтировали поврежденный молнией газопровод

НОВОСИБИРСК 13 июн – РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы на месте пожара на газопроводе в Аварийно-восстановительные работы на месте пожара на газопроводе в Омске , куда попала молния, завершены, начался пуск газа потребителям, сообщает в субботу ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу из-за попадания молнии в трубопровод загорелся газопровод в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградской и 2-й Солнечной. Без газа остались более 66 тысяч жителей - это четверть всего населения левого берега Омска. По информации регионального МЧС, выжигание остатков природного газа завершили в 16.00 мск пятницы.

"В 12.00 аварийно-восстановительные работы завершены. В 12.30 начат пуск газа потребителям", - говорится в сообщении.

В свою очередь, мэрия Омска сообщает, что завершились опрессовка системы газоснабжения, продувка газопровода, в настоящее время трассу заполняют газом.

"Планируется, что газоснабжение будет восстановлено поэтапно: в первую очередь, уже сегодня, будут подключены предприятия с непрерывным циклом работ, завтра, 14 июня, запуск газа будет организован физическим лицам - во внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование (многоквартирные и индивидуальные жилые дома)", - говорится в сообщении. На месте аварии продолжают работать бригады АО "Омскгоргаз".