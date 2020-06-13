Во Владимирской области число умерших с COVID-19 выросло до 45

ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло за сутки до 45, выздоровели более 1,7 тысячи человек, сообщила администрация региона.

За прошедшие сутки в области подтверждено 63 случая заболевания коронавирусом, всего за весь период - 3453.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 12 июня их количество достигло 44.

"За период наблюдения в области отмечено 45 летальных случаев", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в регионе выздоровели после коронавирусной инфекции 54 человека, всего за весь период - 1721 пациент. На стационарном лечении в области находятся 38 пациентов с ОРВИ и 782 – с пневмонией.

Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.