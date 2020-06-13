https://ria.ru/20200613/1572890454.html
Во Владимирской области число умерших с COVID-19 выросло до 45
2020-06-13T17:23
2020-06-13T17:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимирская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область, общество
ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости.
Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области
выросло за сутки до 45, выздоровели более 1,7 тысячи человек, сообщила администрация региона.
За прошедшие сутки в области подтверждено 63 случая заболевания коронавирусом, всего за весь период - 3453.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 12 июня их количество достигло 44.
"За период наблюдения в области отмечено 45 летальных случаев", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в регионе выздоровели после коронавирусной инфекции 54 человека, всего за весь период - 1721 пациент. На стационарном лечении в области находятся 38 пациентов с ОРВИ и 782 – с пневмонией.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф