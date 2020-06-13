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В Карелии рассказали о вахтовиках, заболевших COVID-19
2020-06-13T17:21
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сортавальский район, республика карелия

В Карелии рассказали о вахтовиках, заболевших COVID-19

17:21 13.06.2020
397
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкВ палате интенсивной терапии в госпитале в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
В палате интенсивной терапии в госпитале в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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В палате интенсивной терапии в госпитале в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Заболевание новой коронавирусной инфекцией 50 дорожных рабочих в Карелии протекает бессимптомно, у 13 человек с помощью КТ выявлена пневмония легкой формы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь компании АО "ВАД" Григорий Назаров.
Ранее глава республики Артур Парфенчиков сообщал о выявлении коронавируса у 51 дорожного рабочего из вахтового поселка АО "ВАД" в Сортавальском районе Карелии.
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"Тестирование Роспотребнадзора дало условно положительный результат у 50 человек, после проведения КТ-исследований у 13 из них обнаружили пневмонию в легкой форме. Все они сейчас находятся в специализированных COVID-отделениях медучреждений республики, заболевание протекает бессимптомно, ухудшения самочувствия рабочие не испытывают", - сообщил Назаров.
Остальные 134 работника компании находятся на обсервации на территории строительного городка. Сотрудники МЧС провели полную дезинфекцию на территории стройгородка, АО "ВАД" обеспечило возможность проживания в нем сотрудников в автономном режиме, сообщил Назаров. Он опроверг информацию в СМИ о том, что один рабочий с положительным тестом на коронавирус сбежал от медицинского наблюдения.
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Меры по предупреждению распространения COVID-19 действуют во всех строительных управлениях АО "ВАД" с середины апреля. За период режима повышенной готовности компания сделала около 2,7 тысяч тестирований своих сотрудников, работающих в Карелии. Ранее проверки компании позволили выявить пять случаев заражения COVID-19. В Карелию доставлен дополнительный запас медикаментов, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости, продуктов питания и топлива, отметил Назаров. Работа компании идет в сотрудничестве с Роспотребнадзором.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сортавальский районРеспублика Карелия
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