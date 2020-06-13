В Карелии рассказали о вахтовиках, заболевших COVID-19

В палате интенсивной терапии в госпитале в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото

В палате интенсивной терапии в госпитале в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Заболевание новой коронавирусной инфекцией 50 дорожных рабочих в Карелии протекает бессимптомно, у 13 человек с помощью КТ выявлена пневмония легкой формы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь компании АО "ВАД" Григорий Назаров.

Ранее глава республики Артур Парфенчиков сообщал о выявлении коронавируса у 51 дорожного рабочего из вахтового поселка АО "ВАД" в Сортавальском районе Карелии.

"Тестирование Роспотребнадзора дало условно положительный результат у 50 человек, после проведения КТ-исследований у 13 из них обнаружили пневмонию в легкой форме. Все они сейчас находятся в специализированных COVID-отделениях медучреждений республики, заболевание протекает бессимптомно, ухудшения самочувствия рабочие не испытывают", - сообщил Назаров.

Остальные 134 работника компании находятся на обсервации на территории строительного городка. Сотрудники МЧС провели полную дезинфекцию на территории стройгородка, АО "ВАД" обеспечило возможность проживания в нем сотрудников в автономном режиме, сообщил Назаров. Он опроверг информацию в СМИ о том, что один рабочий с положительным тестом на коронавирус сбежал от медицинского наблюдения.

Меры по предупреждению распространения COVID-19 действуют во всех строительных управлениях АО "ВАД" с середины апреля. За период режима повышенной готовности компания сделала около 2,7 тысяч тестирований своих сотрудников, работающих в Карелии. Ранее проверки компании позволили выявить пять случаев заражения COVID-19. В Карелию доставлен дополнительный запас медикаментов, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости, продуктов питания и топлива, отметил Назаров. Работа компании идет в сотрудничестве с Роспотребнадзором.