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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572890313.html
Власти Украины пока не намерены ужесточать карантин
2020-06-13T17:21
распространение нового коронавируса
виктор ляшко
коронавирус covid-19
воз
украина
в мире
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виктор ляшко, коронавирус covid-19, воз, украина, в мире

Власти Украины пока не намерены ужесточать карантин

17:21 13.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина
Украина
© РИА Новости / Стрингер
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Украина. Архивное фото
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Власти Украины не намерены пока ужесточать карантин по всей стране и снова вводить жесткие ограничительные меры, заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
По последним данным Минздрава, число выявленных случаев коронавируса на Украине составляет 30 506, умерли 880 человек. В субботу было зафиксировано наибольшее число выявленных случаев заболевания за все время пандемии - 753.
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"Сейчас мы не рассматриваем вопрос сиюминутного возвращения к более жестким мерам, поскольку на территории Украины работает адаптивный карантин", - заявил он на брифинге в субботу.
Однако, по его словам, контролирующим органам поручили значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности противоэпидемиологических норм, а предприятиям было рекомендовано изменить график работы, чтобы разгрузить общественный транспорт в часы пик.
Ляшко подчеркнул, что возможность проведения внешнего независимого оценивания, необходимого для поступления в вузы, будет рассмотрена 20-22 июня и будет зависеть от показателей заболеваемости по стране. Проведение тестирования запланировано с 25 июня по 17 июля.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая. С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаВиктор ЛяшкоКоронавирус COVID-19ВОЗУкраинаВ мире
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