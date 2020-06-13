Власти Украины пока не намерены ужесточать карантин

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Власти Власти Украины не намерены пока ужесточать карантин по всей стране и снова вводить жесткие ограничительные меры, заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

По последним данным Минздрава, число выявленных случаев коронавируса на Украине составляет 30 506, умерли 880 человек. В субботу было зафиксировано наибольшее число выявленных случаев заболевания за все время пандемии - 753.

"Сейчас мы не рассматриваем вопрос сиюминутного возвращения к более жестким мерам, поскольку на территории Украины работает адаптивный карантин", - заявил он на брифинге в субботу.

Однако, по его словам, контролирующим органам поручили значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности противоэпидемиологических норм, а предприятиям было рекомендовано изменить график работы, чтобы разгрузить общественный транспорт в часы пик.

Ляшко подчеркнул, что возможность проведения внешнего независимого оценивания, необходимого для поступления в вузы, будет рассмотрена 20-22 июня и будет зависеть от показателей заболеваемости по стране. Проведение тестирования запланировано с 25 июня по 17 июля.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая. С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.