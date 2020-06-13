https://ria.ru/20200613/1572890082.html
Россияне будут получать выплаты и пособия без справок
2020-06-13T17:14
2020-06-13T23:19
михаил мишустин
валерий рязанский
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
владимир путин
общество
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thesun2019
Россиянам разрешили получать выплаты и пособия без справок - но только до поправок, а после поднимут налоги, цены и будут петь про стабильное далеко.
72
ОСА 1961
А зачем справки ,там появляется "Не полные данные" заполните документ снова и так раз 10 потом плюнешь и на завтра так же,,,
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5
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михаил мишустин, валерий рязанский, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, общество
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустил
подписал распоряжения, освобождающее россиян от справок для получения соцподдержки.
Как говорится в пояснительной записке, необходимую информацию, в том числе для выплат семьям с детьми от трех до семи лет, государственные органы будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия.
В документе подчеркивается, что президент Владимир Путин
ранее поставил перед правительством задачу сделать получение соцпомощи доступным и простым для россиян.
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
В документе отмечается, что распоряжение расширяет перечень информации, которой смогут воспользоваться региональные власти для назначения выплат.
"Речь идет в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра
и ФНС
", - говорится в пояснительной записке.
"Дань времени"
Сенатор Валерий Рязанский
назвал этот документ "данью времени".
Он напомнил, что большинство россиян тратили время, чтобы собрать нужные документы и справки.
"Это хождение по мукам и хорошо, что правительство это поняло. Это хорошее нововведение", - заключил парламентарий.