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Россияне будут получать выплаты и пособия без справок
2020-06-13T23:19
михаил мишустин
валерий рязанский
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
владимир путин
общество
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Россиянам разрешили получать выплаты и пособия без справок - но только до поправок, а после поднимут налоги, цены и будут петь про стабильное далеко.
72
А зачем справки ,там появляется "Не полные данные" заполните документ снова и так раз 10 потом плюнешь и на завтра так же,,,
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михаил мишустин, валерий рязанский, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, общество

Россияне будут получать выплаты и пособия без справок

17:14 13.06.2020 (обновлено: 23:19 13.06.2020)
61993
© РИА Новости / Владимир ПесняЭкран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустил подписал распоряжения, освобождающее россиян от справок для получения соцподдержки.
Как говорится в пояснительной записке, необходимую информацию, в том числе для выплат семьям с детьми от трех до семи лет, государственные органы будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия.
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В документе подчеркивается, что президент Владимир Путин ранее поставил перед правительством задачу сделать получение соцпомощи доступным и простым для россиян.
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
В документе отмечается, что распоряжение расширяет перечень информации, которой смогут воспользоваться региональные власти для назначения выплат.
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"Речь идет в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС", - говорится в пояснительной записке.

"Дань времени"

Сенатор Валерий Рязанский назвал этот документ "данью времени".
Он напомнил, что большинство россиян тратили время, чтобы собрать нужные документы и справки.
"Это хождение по мукам и хорошо, что правительство это поняло. Это хорошее нововведение", - заключил парламентарий.
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Михаил МишустинВалерий РязанскийФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Россиянам разрешили получать выплаты и пособия без справок - но только до поправок, а после поднимут налоги, цены и будут петь про стабильное далеко.
13 июня, 18:29
tthesun2019
56103012
А зачем справки ,там появляется "Не полные данные" заполните документ снова и так раз 10 потом плюнешь и на завтра так же,,,
13 июня, 18:48
О1ОСА 1961
24271237
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