Россияне будут получать выплаты и пособия без справок

Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Михаил Мишустил подписал распоряжения, освобождающее россиян от справок для получения соцподдержки.

Как говорится в пояснительной записке, необходимую информацию, в том числе для выплат семьям с детьми от трех до семи лет, государственные органы будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия.

В документе подчеркивается, что президент Владимир Путин ранее поставил перед правительством задачу сделать получение соцпомощи доступным и простым для россиян.

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.

В документе отмечается, что распоряжение расширяет перечень информации, которой смогут воспользоваться региональные власти для назначения выплат.

"Речь идет в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра ФНС ", - говорится в пояснительной записке.

"Дань времени"

Он напомнил, что большинство россиян тратили время, чтобы собрать нужные документы и справки.