РПЦ приветствует любые меры по сокращению числа абортов

Ранее Кузнецова в ежегодном докладе заявила, что система защиты права ребенка на жизнь, а также от насилия нуждается в дополнительных законодательных мерах. В их числе она назвала ограничение продажи в аптеках лекарственных препаратов для абортов, а также изменение системы финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов.

"Я поддерживаю эти инициативы. Когда сейчас говорят о том, что сокращение финансирования производства абортов увеличит число нелегальных абортов, это хромая логика. Это примерно то же самое, что сказать: давайте узаконим убийство, чтобы у нас не было криминальных убийств", - сказал в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Иларион.

Он напомнил, что с точки зрения церкви аборт является убийством и каждый человек имеет право на рождение, поэтому "любые меры, которые могут привести к сокращению числа абортов, мы приветствуем".

По его словам, зачастую можно услышать "истории от женщин, которые когда-то сделали аборт, а теперь очень глубоко в этом раскаиваются, но не могут возвратить ту жизнь, которую отняли у невинного существа". "Есть истории и о том, как женщины, которые сделали аборт, больше не могут родить по физиологическим причинам. Все эти истории замалчиваются, о них очень мало пишут", - добавил архиерей.