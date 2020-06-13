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РПЦ приветствует любые меры по сокращению числа абортов
2020-06-13T17:06
религия
анна кузнецова
митрополит волоколамский иларион
новости - религия и мировоззрение
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РПЦ приветствует любые меры по сокращению числа абортов

17:06 13.06.2020
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© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкВрач делает узи
Врач делает узи
© РИА Новости / А. Соломонов
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Врач делает узи. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Московском патриархате поддержали предложение детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой сократить финансирование клиник, проводящих аборты, и ограничить продажи препаратов для прерывания беременности.
Ранее Кузнецова в ежегодном докладе заявила, что система защиты права ребенка на жизнь, а также от насилия нуждается в дополнительных законодательных мерах. В их числе она назвала ограничение продажи в аптеках лекарственных препаратов для абортов, а также изменение системы финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов.
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"Я поддерживаю эти инициативы. Когда сейчас говорят о том, что сокращение финансирования производства абортов увеличит число нелегальных абортов, это хромая логика. Это примерно то же самое, что сказать: давайте узаконим убийство, чтобы у нас не было криминальных убийств", - сказал в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Иларион.

Он напомнил, что с точки зрения церкви аборт является убийством и каждый человек имеет право на рождение, поэтому "любые меры, которые могут привести к сокращению числа абортов, мы приветствуем".
В то же время иерарх РПЦ отметил, что все меры "должны приниматься разумно", "в консультации с медицинскими работниками".
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Митрополит Иларион также признал, что многие беременные "с самых разных сторон получают рекомендации не рожать ребенка", и порой "участвуют в этом заговоре против человеческой жизни врачи". "Мне известно немало случаев, когда женщина приходила в женскую консультацию получить совет по поводу своей беременности, а ее начинали склонять к аборту врачи", - сказал иерарх.
По его словам, зачастую можно услышать "истории от женщин, которые когда-то сделали аборт, а теперь очень глубоко в этом раскаиваются, но не могут возвратить ту жизнь, которую отняли у невинного существа". "Есть истории и о том, как женщины, которые сделали аборт, больше не могут родить по физиологическим причинам. Все эти истории замалчиваются, о них очень мало пишут", - добавил архиерей.
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РелигияАнна КузнецоваМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьОбщество
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