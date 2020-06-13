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В Париже около десяти тысяч человек участвуют в акции против расизма
2020-06-13T17:20
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
франция
париж
в мире
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, франция, париж, в мире

В Париже около десяти тысяч человек участвуют в акции против расизма

17:01 13.06.2020 (обновлено: 17:20 13.06.2020)
328
© REUTERS / Benoit TessierУчастники акции протеста против произвола полиции в Париже. 13 июня 2020
Участники акции протеста против произвола полиции в Париже. 13 июня 2020
© REUTERS / Benoit Tessier
Участники акции протеста против произвола полиции в Париже. 13 июня 2020
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Примерно 10 тысяч человек участвуют в акции протеста против полицейского произвола в Париже, сообщает газета Parisien со ссылкой на источник в полиции.
Ранее сообщалось, что несогласованная акция протеста началась около 14.30 парижского времени (15.30 мск) на площади Республики.
"На месте присутствуют примерно 10 тысяч человек", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что силы правопорядка не разрешают протестующим устраивать запланированное шествие, многочисленная толпа остается на площади Республики. Источник в полиции сообщил газете, что это связано с запретом на собрания более 10 человек.
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По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
В Париже и других французских городах также прошло несколько акций против расизма и полицейского насилия, в частности, 2 июня на улицы столицы Франции вышло, по оценкам правоохранителей, около 20 тысяч человек. Некоторые манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.
На акциях в Париже вспоминают не только Флойда, но и 24-летнего чернокожего Адаму Траоре, который летом 2016 года скончался во время перевозки до отделения полиции, которой предшествовала стычка с правоохранителями. Родственники Траоре полагают, что молодой человек был убит полицейскими. Нынешняя волна протестов вызвана, в том числе, требованием справедливого расследования причин и обстоятельств его гибели, а также несогласием с назначением повторной медицинской экспертизы в рамках расследования.
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