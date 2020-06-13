В Париже около десяти тысяч человек участвуют в акции против расизма

Отмечается, что силы правопорядка не разрешают протестующим устраивать запланированное шествие, многочисленная толпа остается на площади Республики. Источник в полиции сообщил газете, что это связано с запретом на собрания более 10 человек.

На акциях в Париже вспоминают не только Флойда, но и 24-летнего чернокожего Адаму Траоре, который летом 2016 года скончался во время перевозки до отделения полиции, которой предшествовала стычка с правоохранителями. Родственники Траоре полагают, что молодой человек был убит полицейскими. Нынешняя волна протестов вызвана, в том числе, требованием справедливого расследования причин и обстоятельств его гибели, а также несогласием с назначением повторной медицинской экспертизы в рамках расследования.