РПЦ: россияне пока не готовы к замене бумажных паспортов на QR-коды

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российское общество пока не готово к замене обычных бумажных паспортов на их электронные аналоги, здесь требуется большая разъяснительная работа среди населения, считает глава отдела внешних церковных связей ( Российское общество пока не готово к замене обычных бумажных паспортов на их электронные аналоги, здесь требуется большая разъяснительная работа среди населения, считает глава отдела внешних церковных связей ( ОВЦС ) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее Минкомсвязь подготовила проект постановления правительства РФ, которым предлагается провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года эксперимент по использованию специального мобильного приложения "Мобильный идентификатор" взамен паспорта при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил в связи с этим, что мобильное приложение с QR-кодом может стать дополнением к бумажному паспорту, его использование повысит защиту персональных данных россиян и будет более удобным.

"Люди не доверяют тем электронным заменителям, которые постепенно приходят на смену привычным человеку документам. Эти электронные коды никто толком не знает - как они будут действовать, кто за ними будет скрываться, как их будут контролировать", - сказал митрополит Иларион в субботу в эфире программы " Церковь и мир " на телеканале " Россия 24 ".

По его словам, серьезной проблемой является и утечка личных данных граждан из электронных баз, о чем приходится постоянно слышать.

В случае с бумажными паспортами, отметил иерарх, всё гораздо проще и надежнее: его владелец сам несет за него ответственность и может надежно его сохранить, положив, например, в сейф.

"Если его украли, то это моя беда. ...Если будет электронный паспорт, то мы не знаем, кто это будет все контролировать, поэтому у людей возникает справедливое недоверие к этим инициативам". Митрополит Волоколамский Иларион

Он также обратил внимание на то, что раньше, когда человек в 16 лет получал свой первый паспорт, для него это было настоящим событием в жизни, что определяло и его дальнейшее серьезное отношение к этому документу.