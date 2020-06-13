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Религия и мировоззрение
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РПЦ: россияне пока не готовы к замене бумажных паспортов на QR-коды
2020-06-13T16:53
религия и мировоззрение
россия
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
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россия, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь

РПЦ: россияне пока не готовы к замене бумажных паспортов на QR-коды

16:53 13.06.2020
645
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкРоссийский паспорт
Российский паспорт
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Российский паспорт
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российское общество пока не готово к замене обычных бумажных паспортов на их электронные аналоги, здесь требуется большая разъяснительная работа среди населения, считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее Минкомсвязь подготовила проект постановления правительства РФ, которым предлагается провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года эксперимент по использованию специального мобильного приложения "Мобильный идентификатор" взамен паспорта при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил в связи с этим, что мобильное приложение с QR-кодом может стать дополнением к бумажному паспорту, его использование повысит защиту персональных данных россиян и будет более удобным.
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"Люди не доверяют тем электронным заменителям, которые постепенно приходят на смену привычным человеку документам. Эти электронные коды никто толком не знает - как они будут действовать, кто за ними будет скрываться, как их будут контролировать", - сказал митрополит Иларион в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
По его словам, серьезной проблемой является и утечка личных данных граждан из электронных баз, о чем приходится постоянно слышать.
В случае с бумажными паспортами, отметил иерарх, всё гораздо проще и надежнее: его владелец сам несет за него ответственность и может надежно его сохранить, положив, например, в сейф.

"Если его украли, то это моя беда. ...Если будет электронный паспорт, то мы не знаем, кто это будет все контролировать, поэтому у людей возникает справедливое недоверие к этим инициативам".

Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский Иларион
Он также обратил внимание на то, что раньше, когда человек в 16 лет получал свой первый паспорт, для него это было настоящим событием в жизни, что определяло и его дальнейшее серьезное отношение к этому документу.
В целом, митрополит Иларион считает, что для перехода на электронные носители "требуется серьезная разъяснительная работа". "Но пока общество явно не готово к тому, чтобы заменять паспорта на электронные коды", - констатировал иерарх.
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Религия и мировоззрениеРоссияНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковь
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