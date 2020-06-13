Офис генпрокурора Украины проверит дело о взятке на $6 миллионов

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины начал служебное расследование по факту незаконного вмешательства в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по делу о попытке дачи 6 миллионов долларов взятки правоохранителям.
В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятке в размере 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела. Взятка предлагалась за закрытие дела растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем. По одной из версий, взятка предлагалась за закрытие дела относительно компании Burisma, где фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский. Три человека задержаны по делу о предложении взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил в субботу, что бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер не фигурируют в деле о предложении взятки руководству антикоррупционных органов, оно касается стабилизационного кредита Национального банка Украины одному из банков. Burisma Group заявила, что ее сотрудники не имеют никакого отношения к даче взятке руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует Злочевский.
"Генеральная инспекция офиса генерального прокурора начала служебное расследование по факту незаконного вмешательства в единый реестр досудебных расследований. По предварительным данным, работником офиса генпрокурора был осуществлен вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного дела по подозрению экс-министра экологии. Закрыть это производство путем предоставления 6 миллионов долларов США неправомерной выгоды руководителям антикоррупционных органов пыталась группа лиц", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Сейчас устанавливается круг причастных к вмешательству в ЕРДР человек. В случае подтверждения информации будет решаться вопрос об их отстранении от занимаемых должностей и привлечения к ответственности.
В мае 2019 года занимавший должность генерального прокурора Украины Юрий Луценко заявил, что в распоряжении следователей есть распечатка о денежных переводах принадлежащей экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому фирмы Burisma гражданам США. По данным генпрокурора, компанией экс-министра руководили люди, "тесно связанные с высшим руководством США, в частности, вице-президентом и госсекретарем США".