Офис генпрокурора Украины проверит дело о взятке на $6 миллионов

"Генеральная инспекция офиса генерального прокурора начала служебное расследование по факту незаконного вмешательства в единый реестр досудебных расследований. По предварительным данным, работником офиса генпрокурора был осуществлен вход в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного дела по подозрению экс-министра экологии. Закрыть это производство путем предоставления 6 миллионов долларов США неправомерной выгоды руководителям антикоррупционных органов пыталась группа лиц", - говорится в сообщении на сайте офиса.