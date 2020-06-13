Адвокат семьи Захарова прокомментировал заявление защиты Ефремова

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Адвокат семьи Сергея Захарова Адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский в беседе с изданием " Подъем " ответил на слова защиты Михаила Ефремова о том, что они пытаются связаться с родственниками погибшего.

Добровинский заявил, что никто ему не звонил и ни одного слова от "ни от кого не слышал".

"И семья мне ничего не говорила, я разговаривал с ними два часа назад, они ни одного слова мне не сказали", — пояснил адвокат.

Ранее Добровинский заявил, что семья Захарова отказалась от материальной помощи и не приняла извинений со со стороны Ефремова. В ответ адвокат актера Елизавета Шаргородская заявила, что юристам препятствуют связаться с родными погибшего, "потому что сейчас это удобно".

ДТП с участием Михаила Ефремова

В понедельник Михаил Ефремов в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера интернет-магазина Сергея Захарова . Позднее мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что актер находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Также у него в крови нашли следы наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, актеру грозит от до 12 лет лишения свободы. Также Ефремов проходит как свидетель по еще одному делу — о незаконном производстве и сбыте наркотиков.