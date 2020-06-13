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Адвокат семьи Захарова прокомментировал заявление защиты Ефремова
2020-06-13T16:51
россия
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
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происшествия
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Адвокат семьи Захарова прокомментировал заявление защиты Ефремова

16:51 13.06.2020
2338
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский в беседе с изданием "Подъем" ответил на слова защиты Михаила Ефремова о том, что они пытаются связаться с родственниками погибшего.
Добровинский заявил, что никто ему не звонил и ни одного слова от "ни от кого не слышал".
"И семья мне ничего не говорила, я разговаривал с ними два часа назад, они ни одного слова мне не сказали", — пояснил адвокат.
Ранее Добровинский заявил, что семья Захарова отказалась от материальной помощи и не приняла извинений со со стороны Ефремова. В ответ адвокат актера Елизавета Шаргородская заявила, что юристам препятствуют связаться с родными погибшего, "потому что сейчас это удобно".
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Вчера, 10:58
Пригожин прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова

ДТП с участием Михаила Ефремова

В понедельник Михаил Ефремов в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Позднее мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что актер находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Также у него в крови нашли следы наркотиков.
Возбуждено уголовное дело, актеру грозит от до 12 лет лишения свободы. Также Ефремов проходит как свидетель по еще одному делу — о незаконном производстве и сбыте наркотиков.
Накануне актер выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего в ДТП курьера и пообещал им помощь, если они примут ее.
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Вчера, 08:50
Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова
3021313
Обсудить 9
РоссияСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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