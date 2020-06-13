Италия и Франция подписали контракт на 400 миллионов доз вакцины от COVID

По его словам, вакцина будет "предназначена для населения Европы".

"По плану экспериментальная фаза, которая находится уже в продвинутой стадии, завершится осенью, первая партия вакцины поступит до конца года", - написал Сперанца в своем Facebook.

"Сегодняшнее подписание является первым многообещающим шагом для Италии и для Европы. Вакцина является единственным определяющим решением для COVID-19. По-моему, она должна будет всегда восприниматься как глобальное общественное благо, право на которое имеют все, а не привилегия немногих", - заявил Сперанца.