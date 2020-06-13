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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572889098.html
Италия и Франция подписали контракт на 400 миллионов доз вакцины от COVID
2020-06-13T16:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
оксфордский университет
франция
германия
нидерланды
италия
в мире
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коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, франция, германия, нидерланды, италия, в мире

Италия и Франция подписали контракт на 400 миллионов доз вакцины от COVID

16:41 13.06.2020 (обновлено: 16:42 13.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник лаборатории. Архивное фото
РИМ, 13 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Министры здравоохранения Италии, Германии, Франции и Нидерландов подписали контракт с англо-шведской фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 миллионов доз вакцины от коронавируса, заявил глава итальянского ведомства Роберто Сперанца.
По его словам, вакцина будет "предназначена для населения Европы".
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
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"По плану экспериментальная фаза, которая находится уже в продвинутой стадии, завершится осенью, первая партия вакцины поступит до конца года", - написал Сперанца в своем Facebook.
Он подчеркнул, что вакцина-кандидат появилась благодаря исследованиям Оксфордского университета, а ее производство будет происходить в том числе при участии итальянской стороны.
"Сегодняшнее подписание является первым многообещающим шагом для Италии и для Европы. Вакцина является единственным определяющим решением для COVID-19. По-моему, она должна будет всегда восприниматься как глобальное общественное благо, право на которое имеют все, а не привилегия немногих", - заявил Сперанца.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaОксфордский университетФранцияГерманияНидерландыИталияВ мире
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