Более 30 тысяч москвичей продлили проездные билеты за сутки

"В первый день оказания услуги по продлению проездных 31,7 тысяч пассажиров обратились в мосметро, чтобы получить компенсацию. Несмотря на праздничный день, 12 июня, около 23 тысяч горожан поспешили продлить свои неиспользованные во время карантина проездные на 60 поездок, на 30, 90 и 365 дней. Школьники, учащиеся колледжей, студенты, ординаторы и аспиранты вузов также обратились в кассы метро, чтобы пролонгировать свои билеты по социальным картам. Их доля из общего числа обратившихся составила около 30%", - говорится в сообщении.