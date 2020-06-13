Более 30 тысяч москвичей продлили проездные билеты за сутки

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Около 32 тысяч человек продлили свои проездные билеты в Москве за сутки, сообщает в субботу информационный центр столичного департамента транспорта.
Ранее дептранс пояснял, что москвичи смогут продлить проездной после 8 июня, даже если количество поездок в период режима самоизоляции было превышено, но при этом с 30 марта по 11 мая включительно было совершено не более восьми поездок.
"В первый день оказания услуги по продлению проездных 31,7 тысяч пассажиров обратились в мосметро, чтобы получить компенсацию. Несмотря на праздничный день, 12 июня, около 23 тысяч горожан поспешили продлить свои неиспользованные во время карантина проездные на 60 поездок, на 30, 90 и 365 дней. Школьники, учащиеся колледжей, студенты, ординаторы и аспиранты вузов также обратились в кассы метро, чтобы пролонгировать свои билеты по социальным картам. Их доля из общего числа обратившихся составила около 30%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самым популярным продлеваемым билетом на карте "Тройка" стал билет на 90 дней - его продлили 7,9 тысячи раз. Средний срок продления проездных билетов по карте "Тройка" составил 33 дня, годовые проездные продлеваются на 69 дней.
12 июня, 15:17Москвичам рассказали, где и как можно продлить проездные
В пресс-службе напомнили, что проездные можно будет продлить в любой день, в том числе после возвращения из летних отпусков. А тем, кто пользуется льготными билетами по социальным картам, рекомендуется это делать в начале месяца, чтобы получить компенсацию в полном объеме.
Уточняется, что школьники, учащиеся колледжей, а также студенты, ординаторы и аспиранты вузов смогут продлить свои льготные проездные с даты обращения на срок, равный оплаченному периоду, который совпал с днями самоизоляции (26 марта — 8 июня).