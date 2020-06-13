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Гоша Куценко вступился за Ефремова
2020-06-13T16:44
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
гоша куценко
происшествия
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Тоже мне, нравственный человек, скачущий голым по сцене. Эта так называемая "Богема", достала уже своими закидонами.
300
Согласен, он виноват и суд должен принять решение, но судить его всем остальным, далеко не безгрешным, не менее в чём то виноватым в других грехах, не по христиански: "Не суди, да не судим будешь, кто без греха, пусть первым бросит камень". Пока Ефремов ведёт себя сравнительно достойно, если можно говорить о каком либо достоинстве в данном случае.
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дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, гоша куценко, происшествия

Гоша Куценко вступился за Ефремова

16:29 13.06.2020 (обновлено: 16:44 13.06.2020)
55340
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Гоша Куценко
Актер Гоша Куценко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Актер Гоша Куценко призвал не осуждать Михаила Ефремова и выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова.
"Случилась трагедия. Но, сдается мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение", — написал он в инстаграме.
При этом, по мнению Куценко, Ефремов еще может искупить свою вину.
"И своим примером показывать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя. Кто добивает тебя — Бог им судья. Видимо, они дают себе право на это", — отметил он.
Обращение Михаила Ефремова
Вчера, 12:54
Михаил Ефремов выступил с обращением по поводу ДТП
В понедельник Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
Экспертиза выяснила, что в момент аварии Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Заведено уголовное дело. Накануне актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего. При этом их адвокат позже заявил, что родственники Захарова отказались от материальных компенсаций и намерены добиваться справедливого суда.
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
12 июня, 18:01
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
167992261739
Обсудить 111
ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовГоша КуценкоПроисшествия
Популярные комментарии
Тоже мне, нравственный человек, скачущий голым по сцене. Эта так называемая "Богема", достала уже своими закидонами.
13 июня, 16:37
Арсений Новиков
271301124
Согласен, он виноват и суд должен принять решение, но судить его всем остальным, далеко не безгрешным, не менее в чём то виноватым в других грехах, не по христиански: "Не суди, да не судим будешь, кто без греха, пусть первым бросит камень". Пока Ефремов ведёт себя сравнительно достойно, если можно говорить о каком либо достоинстве в данном случае.
13 июня, 16:39
Александр Невский
1012112185
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