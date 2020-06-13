Гоша Куценко вступился за Ефремова

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Актер Актер Гоша Куценко призвал не осуждать Михаила Ефремова и выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова.

"Случилась трагедия. Но, сдается мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение", — написал он в инстаграме

При этом, по мнению Куценко, Ефремов еще может искупить свою вину.

"И своим примером показывать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя. Кто добивает тебя — Бог им судья. Видимо, они дают себе право на это", — отметил он.

В понедельник Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве , выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.