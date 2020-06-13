https://ria.ru/20200613/1572888734.html
Гоша Куценко вступился за Ефремова
2020-06-13T16:29
2020-06-13T16:44
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
гоша куценко
происшествия
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Арсений Новиков
Тоже мне, нравственный человек, скачущий голым по сцене. Эта так называемая "Богема", достала уже своими закидонами.
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Александр Невский
Согласен, он виноват и суд должен принять решение, но судить его всем остальным, далеко не безгрешным, не менее в чём то виноватым в других грехах, не по христиански: "Не суди, да не судим будешь, кто без греха, пусть первым бросит камень". Пока Ефремов ведёт себя сравнительно достойно, если можно говорить о каком либо достоинстве в данном случае.
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дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, гоша куценко, происшествия
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Актер Гоша Куценко
призвал не осуждать Михаила Ефремова и выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова.
"Случилась трагедия. Но, сдается мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение", — написал он в инстаграме
.
При этом, по мнению Куценко, Ефремов еще может искупить свою вину.
"И своим примером показывать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя. Кто добивает тебя — Бог им судья. Видимо, они дают себе право на это", — отметил он.
В понедельник Михаил Ефремов
на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве
, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
Экспертиза выяснила, что в момент аварии Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Заведено уголовное дело. Накануне актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего. При этом их адвокат позже заявил, что родственники Захарова отказались от материальных компенсаций и намерены добиваться справедливого суда.