Burisma отрицает причастность к взятке в шесть миллионов долларов

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Компания Burisma Group заявила, что ее сотрудники не имеют никакого отношения к даче взятке руководству антикоррупционных органов Украины за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует бывший министр экологии и президент компании Николай Злочевский, соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте компании.
В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в размере 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела. Взятка предлагалась за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем. По одной из версий, взятка предлагалась за закрытие дела относительно компании Burisma, где фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский. Три человека задержаны по делу о предложении взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил в субботу, что бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер не фигурируют в деле о предложении 6 миллионов долларов взятки руководству антикоррупционных органов, оно касается стабилизационного кредита Национального банка Украины одному из банков.
"Официальная позиция компании следующая: ни президент Burisma Group Николай Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям. Николай Злочевский ни к кому не обращался с просьбами о совершении неправомерных действий и никоим образом не способствовал таким действиям; а также не имеет отношения к продемонстрированным средствам или каким-либо ожиданиям относительно подарков ко дню рождения", - говорится в заявлении.
В компании подчеркнули, что любое упоминание Burisma Group и ее собственника расценивается компанией как провокация, поэтому компания обращается к медиа с просьбой не манипулировать непроверенной информацией.
13 ноября 2019, 21:14"На горячем". Чиновницу из офиса президента Украины поймали на взятке
"Компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины", - добавили в пресс-службе.
В мае 2019 года занимавший должность генерального прокурора Украины Юрий Луценко заявил, что в распоряжении следователей есть распечатка о денежных переводах принадлежащей экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому фирмы Burisma гражданам США. По данным генпрокурора, компанией экс-министра руководили люди, "тесно связанные с высшим руководством США, в частности, вице-президентом и госсекретарем США".