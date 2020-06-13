Burisma отрицает причастность к взятке в шесть миллионов долларов

"Официальная позиция компании следующая: ни президент Burisma Group Николай Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям. Николай Злочевский ни к кому не обращался с просьбами о совершении неправомерных действий и никоим образом не способствовал таким действиям; а также не имеет отношения к продемонстрированным средствам или каким-либо ожиданиям относительно подарков ко дню рождения", - говорится в заявлении.