В Казани потушили пожар на газохранилище

Накануне вечером на газораспределительной станции прогремел взрыв в здании операторной, после чего загорелась емкость со сжиженным газом. Факел на месте пожара достигал 50 метров в высоту. Операторная обрушилась. По данным Минздрава Татарстана, погиб один человек, еще двое пострадали. Пострадавших доставили в больницу с ожогами, их состояние оценивается как средней степени тяжести.