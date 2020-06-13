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В Казани потушили пожар на газохранилище
2020-06-13T17:40
взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань
происшествия
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взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия

В Казани потушили пожар на газохранилище

16:24 13.06.2020 (обновлено: 17:40 13.06.2020)
3440
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожарная машина на месте ликвидации пожара на газораспределительной станции в Казани. Стоп-кадр видео
Пожарная машина на месте ликвидации пожара на газораспределительной станции в Казани. Стоп-кадр видео
© Пресс-служба МЧС РФ
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Пожарная машина на месте ликвидации пожара на газораспределительной станции в Казани. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Казани полностью потушили крупный пожар на территории ООО "Газпром сжиженный газ", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"В 16:08 мск объявлена полная ликвидация последствий пожара", — сказал собеседник агентства.
Автомобиль скорой помощи на месте ликвидации пожара на газораспределительной станции в Казани. Стоп-кадр видео
Вчера, 09:35
Врачи рассказали о пострадавших при пожаре на газовом хранилище в Казани
Накануне вечером на газораспределительной станции прогремел взрыв в здании операторной, после чего загорелась емкость со сжиженным газом. Факел на месте пожара достигал 50 метров в высоту. Операторная обрушилась. По данным Минздрава Татарстана, погиб один человек, еще двое пострадали. Пострадавших доставили в больницу с ожогами, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Позже в компании "Газпром сжиженный газ" уточнили, что взрыв произошел при сливе жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.
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Взрыв и пожар на газораспределительной станции в КазаниМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КазаньПроисшествия
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