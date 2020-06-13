https://ria.ru/20200613/1572888555.html
В Казани потушили пожар на газохранилище
2020-06-13T16:24
2020-06-13T17:40
взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572876516_0:0:1920:1080_1200x0_80_0_0_9cd15ceaf32e81417762ba6cad72e2e3.jpg
https://ria.ru/20200613/1572876582.html
3
казань
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200613/1572888555.html?chat_room_id=1572888555
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=82434725&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572876516_0:0:1920:1080_1200x0_80_0_0_9cd15ceaf32e81417762ba6cad72e2e3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572876516_389:0:1829:1080_1200x0_80_0_0_1ae4c1816bef8a03104125bbb73b34ab.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572876516_793:0:1873:1080_1200x0_80_0_0_c905176c13db1e9f2d32cc8ae6adaa93.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
В Казани
полностью потушили крупный пожар на территории ООО "Газпром
сжиженный газ", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС
.
"В 16:08 мск объявлена полная ликвидация последствий пожара", — сказал собеседник агентства.
Накануне вечером на газораспределительной станции прогремел взрыв в здании операторной, после чего загорелась емкость со сжиженным газом. Факел на месте пожара достигал 50 метров в высоту. Операторная обрушилась. По данным Минздрава Татарстана, погиб один человек, еще двое пострадали. Пострадавших доставили в больницу с ожогами, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Позже в компании "Газпром сжиженный газ" уточнили, что взрыв произошел при сливе жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.