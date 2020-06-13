https://ria.ru/20200613/1572888417.html
Московские священники получат зарплаты за два месяца
2020-06-13T16:19
2020-06-13T16:19
религия
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
общество
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религия, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, общество
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Поступившие серьезные пожертвования от благотворителей позволят выплатить московским священникам зарплаты за прошедшие два месяца, сообщил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС
) Московского патриархата митрополит Волколамский Иларион.
В связи с введенным ранее в России из-за пандемии коронавируса режимом самоизоляции, который предполагал закрытие храмов для верующих во многих регионах, Московская патриархия и многие церковные приходы, в том числе и в столице, оказались в непростой финансовой ситуации из-за значительного уменьшения пожертвований со стороны прихожан.
"Благотворители сделали пожертвование, которое позволит выплатить зарплаты московским священникам за два месяца. Это очень существенная сумма, и это очень весомое пожертвование", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
По его словам, кроме этого, каждая религиозная организация в стране, в том числе и Русская православная церковь, "принимает какие-то свои внутренние меры для того, чтобы минимизировать потери".
"В частности, по решению патриарха на 25% сокращена сумма отчислений от епархий, ставропигиальных (подчиняющихся непосредственно патриарху - ред.) монастырей и московских приходов в общецерковную казну", - отметил митрополит.
Он признал, что данная ситуация скажется на деятельности духовных учебных заведений и синодальных отделов, которые напрямую зависят от общецерковного бюджета. "Они пересматривают свои сметы в сторону сокращения для того, чтобы минимизировать потери", - сообщил иерарх.