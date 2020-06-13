Московские священники получат зарплаты за два месяца

Прихожане и священники во время богослужения. Архивное фото

Прихожане и священники во время богослужения

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Поступившие серьезные пожертвования от благотворителей позволят выплатить московским священникам зарплаты за прошедшие два месяца, сообщил в субботу глава отдела внешних церковных связей ( Поступившие серьезные пожертвования от благотворителей позволят выплатить московским священникам зарплаты за прошедшие два месяца, сообщил в субботу глава отдела внешних церковных связей ( ОВЦС ) Московского патриархата митрополит Волколамский Иларион.

В связи с введенным ранее в России из-за пандемии коронавируса режимом самоизоляции, который предполагал закрытие храмов для верующих во многих регионах, Московская патриархия и многие церковные приходы, в том числе и в столице, оказались в непростой финансовой ситуации из-за значительного уменьшения пожертвований со стороны прихожан.

"Благотворители сделали пожертвование, которое позволит выплатить зарплаты московским священникам за два месяца. Это очень существенная сумма, и это очень весомое пожертвование", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

По его словам, кроме этого, каждая религиозная организация в стране, в том числе и Русская православная церковь, "принимает какие-то свои внутренние меры для того, чтобы минимизировать потери".

"В частности, по решению патриарха на 25% сокращена сумма отчислений от епархий, ставропигиальных (подчиняющихся непосредственно патриарху - ред.) монастырей и московских приходов в общецерковную казну", - отметил митрополит.