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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572888173.html
Зеленский ожидает от правительства прогнозов и решений по COVID-19
2020-06-13T16:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
игорь клименко
максим степанов
владимир зеленский
украина
в мире
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коронавирус covid-19, игорь клименко, максим степанов, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский ожидает от правительства прогнозов и решений по COVID-19

16:05 13.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский собрал кабинет министров и правоохранительные ведомства в субботу на селекторное совещание, в ходе которого выразил обеспокоенность количеством выявленных случаев коронавируса и заявил, что ожидает от правительства решений и прогнозов относительно заболевания, сообщила пресс-служба офиса президента.
"Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Украина
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Министр здравоохранения Максим Степанов в свою очередь отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавируса, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.
"Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина.
Кроме того, Шмыгаль заметил, что международный опыт показывает действенность административной ответственности.
"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления - на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную кабинетом министров", - отметил Зеленский.
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Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тысячи административных протоколов за нарушения требований безопасности.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. Кабинет министров Украины затем принял решение об очередном смягчении карантина из-за благополучной ситуации с коронавирусом, в том числе с 5 июня возобновляется внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов.
По последним данным минздрава, число выявленных случаев коронавируса на Украине составляет 30 506, умерли 880 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Игорь КлименкоМаксим СтепановВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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