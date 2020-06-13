Зеленский ожидает от правительства прогнозов и решений по COVID-19

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский собрал кабинет министров и правоохранительные ведомства в субботу на селекторное совещание, в ходе которого выразил обеспокоенность количеством выявленных случаев коронавируса и заявил, что ожидает от правительства решений и прогнозов относительно заболевания, сообщила пресс-служба офиса президента.

"Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Министр здравоохранения Максим Степанов в свою очередь отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавируса, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

"Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина.

Кроме того, Шмыгаль заметил, что международный опыт показывает действенность административной ответственности.

"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления - на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную кабинетом министров", - отметил Зеленский.

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тысячи административных протоколов за нарушения требований безопасности.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. Кабинет министров Украины затем принял решение об очередном смягчении карантина из-за благополучной ситуации с коронавирусом, в том числе с 5 июня возобновляется внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов.

По последним данным минздрава, число выявленных случаев коронавируса на Украине составляет 30 506, умерли 880 человек.