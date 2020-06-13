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Религия и мировоззрение
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В РПЦ назвали единственную причину для изъятия детей из семьи
2020-06-13T16:02
религия и мировоззрение
россия
законопроект против домашнего насилия
митрополит волоколамский иларион
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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россия, законопроект против домашнего насилия, митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, общество

В РПЦ назвали единственную причину для изъятия детей из семьи

16:02 13.06.2020
1359
© Fotolia / fasphotographicГрустный ребенок
Грустный ребенок
© Fotolia / fasphotographic
Грустный ребенок. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Домашнее насилие должно быть единственной причиной для изъятия детей из семьи, органы опеки в России в ряде случае к своим обязанностям подходят формально, считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Единственным критерием может быть домашнее насилие, я думаю", - сказал митрополит Иларион в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос ведущей о допустимых критериях для изъятия детей из семей.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Иларион
Он пояснил, что если, например, один из родителей или оба страдают хроническим алкоголизмом и ребенок систематически подвергается насилию, его жизни и здоровью угрожает опасность, то это, конечно, серьезная причина для того, чтобы изъять ребенка из этой семьи.
Митрополит считает, что материальные проблемы не должны быть поводом изымать ребенка, "это, скорее, повод позаботиться об этой семье и создать условия для развития детей в ней".
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Комментируя заявление детского омбудсмена Анны Кузнецовой о том, что система органов опеки нуждается в серьезном реформировании, представитель РПЦ объяснил это тем, что "в ряде случае органы опеки не справляются со своими обязанностями или подходят к ним формально".
"Мы очень часто слышим о том, что произошла какая-то трагедия в семье, и при этом органы опеки на эту семью не обращали никакого внимания", - признал архиерей.
По его словам, нужно, конечно, защищать детей от домашнего насилия и произвола. "Но мы заинтересованы и в том, чтобы у нас были крепкие семьи, и родители без оглядки на каких-то посторонних лиц, которые могут вторгнуться в их жилища, могли бы спокойно воспитывать своих детей", - добавил митрополит.
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Религия и мировоззрениеРоссияЗаконопроект против домашнего насилияМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьОбщество
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Саша Неваша
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