https://ria.ru/20200613/1572888084.html
В РПЦ назвали единственную причину для изъятия детей из семьи
2020-06-13T16:02
2020-06-13T16:02
религия и мировоззрение
россия
законопроект против домашнего насилия
митрополит волоколамский иларион
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/91155/73/911557354_0:0:1800:1014_1200x0_80_0_0_9766b9b756b6d9a9ca3e3894f5b30e99.jpg
https://ria.ru/20200604/1572417996.html
https://ria.ru/20200527/1572037032.html
Саша Неваша
Хуже, когда совесть отделена от человека. Что священик сказал не так?
12
Арсений Новиков
Церковь отделена от государства. Занимайтесь своим делом, и наводите порядок в своих рядах.
11
7
россия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200613/1572888084.html?chat_room_id=1572888084
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/91155/73/911557354_0:0:1800:1014_1200x0_80_0_0_9766b9b756b6d9a9ca3e3894f5b30e99.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/91155/73/911557354_0:0:1800:1350_1200x0_80_0_0_b325dc8acbe855ce3cadf33110ac5fe1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/91155/73/911557354_28:0:1418:1390_1200x0_80_0_0_5559f6d7a9fcf170c9b9bc871807e38c.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
россия, законопроект против домашнего насилия, митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, общество
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Домашнее насилие должно быть единственной причиной для изъятия детей из семьи, органы опеки в России в ряде случае к своим обязанностям подходят формально, считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
.
"Единственным критерием может быть домашнее насилие, я думаю", - сказал митрополит Иларион в субботу в эфире программы "Церковь и мир
" на телеканале "Россия 24
", отвечая на вопрос ведущей о допустимых критериях для изъятия детей из семей.
Он пояснил, что если, например, один из родителей или оба страдают хроническим алкоголизмом и ребенок систематически подвергается насилию, его жизни и здоровью угрожает опасность, то это, конечно, серьезная причина для того, чтобы изъять ребенка из этой семьи.
Митрополит считает, что материальные проблемы не должны быть поводом изымать ребенка, "это, скорее, повод позаботиться об этой семье и создать условия для развития детей в ней".
Комментируя заявление детского омбудсмена Анны Кузнецовой о том, что система органов опеки нуждается в серьезном реформировании, представитель РПЦ объяснил это тем, что "в ряде случае органы опеки не справляются со своими обязанностями или подходят к ним формально".
"Мы очень часто слышим о том, что произошла какая-то трагедия в семье, и при этом органы опеки на эту семью не обращали никакого внимания", - признал архиерей.
По его словам, нужно, конечно, защищать детей от домашнего насилия и произвола. "Но мы заинтересованы и в том, чтобы у нас были крепкие семьи, и родители без оглядки на каких-то посторонних лиц, которые могут вторгнуться в их жилища, могли бы спокойно воспитывать своих детей", - добавил митрополит.