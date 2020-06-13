Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200613/1572887930.html
В Китае число погибших из-за взрыва автоцистерны выросло до девяти
2020-06-13T15:56
вэньчжоу
китай
нинбо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148593/11/1485931128_0:251:4811:2957_1200x0_80_0_0_8d72aa79113f6d03313e4f0ebe0879c9.jpg
вэньчжоу
китай
нинбо
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572887930.html?chat_room_id=1572887930
Новости
ru-RU
439
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148593/11/1485931128_0:251:4811:2957_1200x0_80_0_0_8d72aa79113f6d03313e4f0ebe0879c9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148593/11/1485931128_268:0:4544:3207_1200x0_80_0_0_ab2edf7ef7afc0ba9d1082f1ceea32ca.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148593/11/1485931128_803:0:4010:3207_1200x0_80_0_0_8bff5aa2a17f14356903eb76657f92e5.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вэньчжоу, китай, нинбо, в мире

В Китае число погибших из-за взрыва автоцистерны выросло до девяти

15:56 13.06.2020
439
© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Китае
Скорая помощь в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян выросло до девяти, пострадавших - до 112, сообщает Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о четырех погибших и 50 пострадавших.
Инцидент произошел в субботу на скоростном шоссе G15 "Шэньян-Хайкоу" в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16.40 по местному времени (11.40 мск).
Согласно предварительному расследованию, транспортное средство было зарегистрировано в провинции Чжэцзян и в субботу перевозило сжиженный газ из города Нинбо уезд Жуйань городского округа Вэньчжоу.
На месте работают более 450 пожарных, шесть поисковых собак, спасатели, медики, сотрудники полиции.
Взрывная волна была настолько сильной, что цистерна вылетела с шоссе, а многочисленные здания в расположенном поблизости населённом пункте Даси были разрушены, на шоссе и в населённом пункте загорелись автомобили. Многие люди оказались под завалами, поисково-спасательная операция продолжается.
014601
Обсудить 0
ВэньчжоуКитайНинбоВ мире
Рекомендуем
Автомобиль медицинской помощи в Китае
В Китае при взрыве автоцистерны на шоссе погибли четыре человека
Затопленная улица в Китае
В Китае почти 30 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений
Автомобиль медицинской помощи в Китае
На востоке Китая на шоссе взорвалась автоцистерна
Участники акции протеста против произвола полиции в Париже. 13 июня 2020
В Париже проходит масштабная акция протеста против полицейского произвола
Машина шерифа на дороге в Хьюстоне, штат Техас
В Техасе восемь человек пострадали из-за стрельбы в баре
Участники акции протеста против полицейского насилия в Лондоне
В Лондоне усилили меры безопасности из-за возможных беспорядков
Пожар, в поселке имени Свердлова Ленинградской области. Стоп кадр видео очевидца
В Ленинградской области загорелся ангар
Грустный ребенок
В РПЦ назвали единственную причину для изъятия детей из семьи
Наручники
Раскрыты детали спасения жертвы сантехника, обвиняемого в изнасилованиях
Протесты в Париже перерастают в беспорядки
В Париже акция против полицейского произвола переросла в беспорядки
Владислав Голиков
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Писатель Эдуард Успенский
В РПЦ предложили не называть литературную премию именем Успенского
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
Индия вышла на четвертое место по числу случаев COVID-19
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина
В Китае число погибших при взрыве автоцистерны достигло десяти человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В США признали использование перцового газа в разгоне акции у Белого дома
00:35Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 миллиона, сообщает ВОЗ
00:33В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
22:36В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
Лента новостейМолния