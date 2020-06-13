https://ria.ru/20200613/1572887930.html
В Китае число погибших из-за взрыва автоцистерны выросло до девяти
2020-06-13T15:56
2020-06-13T15:56
вэньчжоу
китай
нинбо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148593/11/1485931128_0:251:4811:2957_1200x0_80_0_0_8d72aa79113f6d03313e4f0ebe0879c9.jpg
вэньчжоу
китай
нинбо
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200613/1572887930.html?chat_room_id=1572887930
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148593/11/1485931128_0:251:4811:2957_1200x0_80_0_0_8d72aa79113f6d03313e4f0ebe0879c9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148593/11/1485931128_268:0:4544:3207_1200x0_80_0_0_ab2edf7ef7afc0ba9d1082f1ceea32ca.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148593/11/1485931128_803:0:4010:3207_1200x0_80_0_0_8bff5aa2a17f14356903eb76657f92e5.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
вэньчжоу, китай, нинбо, в мире
В Китае число погибших из-за взрыва автоцистерны выросло до девяти
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости.
Число погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян
выросло до девяти, пострадавших - до 112, сообщает Центральное телевидение Китая
.
Ранее сообщалось о четырех погибших и 50 пострадавших.
Инцидент произошел в субботу на скоростном шоссе G15 "Шэньян-Хайкоу" в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16.40 по местному времени (11.40 мск).
Согласно предварительному расследованию, транспортное средство было зарегистрировано в провинции Чжэцзян и в субботу перевозило сжиженный газ из города Нинбо
уезд Жуйань городского округа Вэньчжоу
.
На месте работают более 450 пожарных, шесть поисковых собак, спасатели, медики, сотрудники полиции.
Взрывная волна была настолько сильной, что цистерна вылетела с шоссе, а многочисленные здания в расположенном поблизости населённом пункте Даси были разрушены, на шоссе и в населённом пункте загорелись автомобили. Многие люди оказались под завалами, поисково-спасательная операция продолжается.