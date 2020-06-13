В Китае число погибших из-за взрыва автоцистерны выросло до девяти

Инцидент произошел в субботу на скоростном шоссе G15 "Шэньян-Хайкоу" в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16.40 по местному времени (11.40 мск).

Взрывная волна была настолько сильной, что цистерна вылетела с шоссе, а многочисленные здания в расположенном поблизости населённом пункте Даси были разрушены, на шоссе и в населённом пункте загорелись автомобили. Многие люди оказались под завалами, поисково-спасательная операция продолжается.