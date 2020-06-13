Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200613/1572887834.html
ЕР выдвинула Цыбульского кандидатом на выборы в Архангельской области
2020-06-13T15:52
александр цыбульский
единая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152968/39/1529683934_0:0:2562:1441_1200x0_80_0_0_aa34a4035c9671e10075788d10533856.jpg
https://ria.ru/20200613/1572883425.html
https://ria.ru/20200612/1572853718.html
https://ria.ru/20200611/1572818488.html
1
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572887834.html?chat_room_id=1572887834
Новости
ru-RU
207
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152968/39/1529683934_0:0:2562:1441_1200x0_80_0_0_aa34a4035c9671e10075788d10533856.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152968/39/1529683934_0:0:2562:1923_1200x0_80_0_0_e1e5f70bf96617df042afeabcee1478f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152968/39/1529683934_323:0:2371:2048_1200x0_80_0_0_8a769db68774e56e8d430737d5415012.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр цыбульский, единая россия, политика

ЕР выдвинула Цыбульского кандидатом на выборы в Архангельской области

15:52 13.06.2020
207
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАлександр Цыбульский
Александр Цыбульский
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Александр Цыбульский. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского кандидатом на выборы главы региона, сообщает пресс-служба партии.
"В ходе конференции Архангельского регионального отделения "Единой России" ее делегаты утвердили выдвижение от партии врио губернатора области Александра Цыбульского на предстоящих выборах главы региона, которые пройдут в Единый день голосования 13 сентября", - говорится в сообщении.
Врио главы Чувашии Олег Николаев
Вчера, 13:13
Врио главы Чувашии пойдет на выборы самовыдвиженцем
Как отметил Цыбульский, приоритеты его предвыборной программы – это снижение оттока населения из региона, раскрытие транспортно-логистического потенциала области и развитие российской Арктики.
"Мы стоим на пороге серьезных качественных изменений в жизни области, которые коснутся всех сфер. И их должны ощутить люди в каждом городе, в каждом селе, в каждом доме. Для нас главная цель программы – это удержать человеческий ресурс. К сожалению, в последние десятилетия мы наблюдаем отток населения. Это проблема не только Архангельской области, но и многих других, особенно северных, регионов. В то же время это ключевой вопрос, который нам с вами необходимо решить", – цитирует Цыбульского пресс-служба ЕР.
Сергей Ситников
12 июня, 14:03
ЕР выдвинула Ситникова кандидатом на выборы главы Костромской области
Свою задачу он видит в том, чтобы вести постоянный диалог с жителями области, передает пресс-служба. В частности, главными направлениями в развитии области Цыбульский считает развитие традиционных отраслей региональной промышленности, использование эффективных технологий добычи и переработки природных ресурсов, поддержание экологической безопасности, развитие транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры, создание эффективной системы занятости, обеспечение доступного жилья и качественных медуслуг для граждан.
"Эти направления я вижу приоритетом. Мы должны наполнить их конкретным содержанием на основе мнений граждан. Повторюсь, мы обязаны выстраивать диалог с людьми, ведь именно жители региона должны решать, какой быть Архангельской области", – заключил он.
Ранее президиум генсовета ЕР рассмотрел кандидатуру Александра Цыбульского и глав ряда других регионов на участие в губернаторских выборах от "Единой России".
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
11 июня, 16:37
Пензенский губернатор рассчитывает на поддержку земляков на выборах
3010015
Обсудить 1
Александр ЦыбульскийЕдиная РоссияПолитика
Рекомендуем
Врио главы Чувашии Олег Николаев
Врио главы Чувашии пойдет на выборы самовыдвиженцем
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым
Ростислав Гольдштейн
"Единая Россия" выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост губернатора ЕАО
Грустный ребенок
В РПЦ назвали единственную причину для изъятия детей из семьи
Сергей Ситников
ЕР выдвинула Ситникова кандидатом на выборы главы Костромской области
Сотрудник МЧС РФ
В Москве потушили возгорание в ТЦ "Афимолл сити"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский ожидает от правительства прогнозов и решений по COVID-19
Михаил Развожаев
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком
Заседание Верховной рады Украины
В Раду внесли проект программы деятельности правительства
Папка с символикой партии Единая Россия
ЕР разберется с данными о якобы блокировке страниц с партийной повесткой
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин подписал закон об электронном голосовании в Москве
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат семьи Захарова прокомментировал заявление защиты Ефремова
Сотрудники полиции патрулируют улицы на окраине Катманду
В Непале десять человек арестовали во время акции против режима изоляции
Писатель Эдуард Успенский
В РПЦ предложили не называть литературную премию именем Успенского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 миллиона, сообщает ВОЗ
00:33В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
22:36В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
22:17В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции
Лента новостейМолния