ЕР выдвинула Цыбульского кандидатом на выборы в Архангельской области

"Мы стоим на пороге серьезных качественных изменений в жизни области, которые коснутся всех сфер. И их должны ощутить люди в каждом городе, в каждом селе, в каждом доме. Для нас главная цель программы – это удержать человеческий ресурс. К сожалению, в последние десятилетия мы наблюдаем отток населения. Это проблема не только Архангельской области, но и многих других, особенно северных, регионов. В то же время это ключевой вопрос, который нам с вами необходимо решить", – цитирует Цыбульского пресс-служба ЕР.