ЕР выдвинула Цыбульского кандидатом на выборы в Архангельской области

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского кандидатом на выборы главы региона, сообщает пресс-служба партии.
"В ходе конференции Архангельского регионального отделения "Единой России" ее делегаты утвердили выдвижение от партии врио губернатора области Александра Цыбульского на предстоящих выборах главы региона, которые пройдут в Единый день голосования 13 сентября", - говорится в сообщении.
Как отметил Цыбульский, приоритеты его предвыборной программы – это снижение оттока населения из региона, раскрытие транспортно-логистического потенциала области и развитие российской Арктики.
"Мы стоим на пороге серьезных качественных изменений в жизни области, которые коснутся всех сфер. И их должны ощутить люди в каждом городе, в каждом селе, в каждом доме. Для нас главная цель программы – это удержать человеческий ресурс. К сожалению, в последние десятилетия мы наблюдаем отток населения. Это проблема не только Архангельской области, но и многих других, особенно северных, регионов. В то же время это ключевой вопрос, который нам с вами необходимо решить", – цитирует Цыбульского пресс-служба ЕР.
Свою задачу он видит в том, чтобы вести постоянный диалог с жителями области, передает пресс-служба. В частности, главными направлениями в развитии области Цыбульский считает развитие традиционных отраслей региональной промышленности, использование эффективных технологий добычи и переработки природных ресурсов, поддержание экологической безопасности, развитие транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры, создание эффективной системы занятости, обеспечение доступного жилья и качественных медуслуг для граждан.
"Эти направления я вижу приоритетом. Мы должны наполнить их конкретным содержанием на основе мнений граждан. Повторюсь, мы обязаны выстраивать диалог с людьми, ведь именно жители региона должны решать, какой быть Архангельской области", – заключил он.
Ранее президиум генсовета ЕР рассмотрел кандидатуру Александра Цыбульского и глав ряда других регионов на участие в губернаторских выборах от "Единой России".