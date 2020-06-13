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В Париже проходит масштабная акция протеста против полицейского произвола
2020-06-13T15:58
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, франция, сша, париж, в мире

В Париже проходит масштабная акция протеста против полицейского произвола

15:51 13.06.2020 (обновлено: 15:58 13.06.2020)
728
© REUTERS / Benoit TessierУчастники акции протеста против произвола полиции в Париже. 13 июня 2020
Участники акции протеста против произвола полиции в Париже. 13 июня 2020
© REUTERS / Benoit Tessier
Участники акции протеста против произвола полиции в Париже. 13 июня 2020
ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Очередная масштабная акция протеста против полицейского произвола проходит в субботу днем в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Акция идет

Многочисленная толпа собралась в теплый летний день на площади Республики, откуда должна двинуться в сторону площади у Оперы Гарнье. Расстояние между двумя точками составляет примерно 2,5 километра. Большинство отходящих от площади Республики улиц перекрыто заслонами полицейского спецназа.
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Власти Парижа в опубликованном накануне коммюнике напомнили, что любые собрания с числом участников, превышающим 10 человек, запрещены из-за ситуации с эпидемией коронавируса. Также столичная полиция заявила, что магазины и рестораны на всем маршруте движения протестующих будут закрыты. Также коммерсантам рекомендуется оснастить свои торговые точки защитой на случай беспорядков и закрыть витрины, чтобы товар или предметы обстановки не послужили оружием в руках манифестантов.
Участники акции протеста, среди которых встречаются люди всех цветов кожи, принесли с собой на шествие плакаты с надписями "Жизни чёрных имеют значение" (Black Lives Matter), "Нет правосудия - нет мира" (No justice - no peace) и другими.
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Причины протеста

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
В Париже и других французских городах также прошло несколько акций против расизма и полицейского насилия, в частности, 2 июня на улицы столицы Франции вышло, по оценкам правоохранителей, около 20 тысяч человек. Некоторые манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.
На акциях в Париже вспоминают не только Флойда, но и 24-летнего чернокожего Адаму Траоре, который летом 2016 года скончался во время перевозки до отделения полиции, которой предшествовала стычка с правоохранителями. Родственники Траоре полагают, что молодой человек был убит полицейскими. Нынешняя волна протестов вызвана, в том числе, требованием справедливого расследования причин и обстоятельств его гибели, а также несогласием с назначением повторной медицинской экспертизы в рамках расследования.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаФранцияСШАПарижВ мире
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