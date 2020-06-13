В Париже проходит масштабная акция протеста против полицейского произвола

Акция идет

Многочисленная толпа собралась в теплый летний день на площади Республики, откуда должна двинуться в сторону площади у Оперы Гарнье. Расстояние между двумя точками составляет примерно 2,5 километра. Большинство отходящих от площади Республики улиц перекрыто заслонами полицейского спецназа.

Участники акции протеста, среди которых встречаются люди всех цветов кожи, принесли с собой на шествие плакаты с надписями "Жизни чёрных имеют значение" (Black Lives Matter), "Нет правосудия - нет мира" (No justice - no peace) и другими.

Причины протеста

На акциях в Париже вспоминают не только Флойда, но и 24-летнего чернокожего Адаму Траоре, который летом 2016 года скончался во время перевозки до отделения полиции, которой предшествовала стычка с правоохранителями. Родственники Траоре полагают, что молодой человек был убит полицейскими. Нынешняя волна протестов вызвана, в том числе, требованием справедливого расследования причин и обстоятельств его гибели, а также несогласием с назначением повторной медицинской экспертизы в рамках расследования.