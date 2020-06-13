В РПЦ предложили не называть литературную премию именем Успенского

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Московском патриархате считают возможным назвать детскую литературную премию "Большая сказка" каким-то другим именем, а не именем писателя Эдуарда Успенского, в связи с появившимися в СМИ новыми негативными фактами из его жизни, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее Российская государственная детская библиотека (РГДБ) объявила конкурс на лучший логотип новой премии "Большая сказка", которую предложила назвать в честь Эдуарда Успенского. После этого в ряде СМИ появились сообщения о том, что родная дочь писателя Татьяна попросила не называть премию в области детской литературы именем отца. Успенская обвинила его, в частности, в семейном насилии и алкоголизме. В своем письме она выразила мнение, что премия не должна носить имя такого человека.
"Мое личное мнение, если эти обвинения имеют под собой основу, то лучше назвать детскую премию каким-нибудь другим именем", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг названия премии.
Он признал, что если какая-то премия или улица называются в честь писателя, композитора, художника и другого творческого человека, то тем самым увековечивается его память именно как творческого человека, и он получает это как награду за свое творчество, а не за свою личную жизнь.
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"С другой стороны, конечно, если речь идет о детской премии и если те факты, которые сейчас всплыли, будут действительно доказаны, если они будут продолжать звучать в СМИ, то, наверное, и самим создателям этой премии будет все труднее присуждать и вручать ее без того, чтобы такого рода присуждение и вручение сопровождалось скандалом. Поэтому, может быть, в данной ситуации стоило бы подумать о каком-то другом имени", - считает митрополит Иларион.