В РПЦ предложили не называть литературную премию именем Успенского

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Московском патриархате считают возможным назвать детскую литературную премию "Большая сказка" каким-то другим именем, а не именем писателя В Московском патриархате считают возможным назвать детскую литературную премию "Большая сказка" каким-то другим именем, а не именем писателя Эдуарда Успенского , в связи с появившимися в СМИ новыми негативными фактами из его жизни, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее Российская государственная детская библиотека (РГДБ) объявила конкурс на лучший логотип новой премии "Большая сказка", которую предложила назвать в честь Эдуарда Успенского. После этого в ряде СМИ появились сообщения о том, что родная дочь писателя Татьяна попросила не называть премию в области детской литературы именем отца. Успенская обвинила его, в частности, в семейном насилии и алкоголизме. В своем письме она выразила мнение, что премия не должна носить имя такого человека.

"Мое личное мнение, если эти обвинения имеют под собой основу, то лучше назвать детскую премию каким-нибудь другим именем", - сказал митрополит в эфире телеканала " Россия 24 ", отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг названия премии.

Он признал, что если какая-то премия или улица называются в честь писателя, композитора, художника и другого творческого человека, то тем самым увековечивается его память именно как творческого человека, и он получает это как награду за свое творчество, а не за свою личную жизнь.