В Лондоне усилили меры безопасности из-за возможных беспорядков

ЛОНДОН, 13 июн – РИА Новости, Мария Табак. Полиция вводит дополнительные меры безопасности на случай возможных беспорядков в Полиция вводит дополнительные меры безопасности на случай возможных беспорядков в Лондоне , говорится в переданном в РИА Новости заявлении замглавы Скотланд-Ярда Баса Джавида.

"Безопасность участников протеста, полицейских и общественности – наш главный приоритет, и именно по этой причине мы, проконсультировавшись с коллегами и партнерами, пришли к выводу, что уместным будет ввести 60-ю статью", - говорится в заявлении Джавида.

Статья 60 закона об общественном порядке 1994 года дает полиции право обыскивать любого человека в пределах зоны, на которую распространяется действие статьи.

"Хотя мы считаем, что реальной угрозы для общественности нет, мы хотим, чтобы люди знали о том, что полицейские могут их остановить, поговорить с ними и, возможно, их обыскать", - подчеркнул Джавид.

Действие статьи 60 будет распространяться на значительную часть центра Лондона и длиться до 02.00 (04.00 мск) воскресенья.

Ранее полиция объявила, что любые акции протеста должны будут закончиться не позднее 17.00 (19.00 мск) субботы.

В британской столице 6 и 7 июня прошли марши по центральным кварталам и митинг у посольства США в память о погибшем американце Джордже Флойде. Акции проходили мирно, однако после их завершения примкнувшие к митингующим радикалы и члены движения "антифа" пытались нападать на полицию, закидывать полицейских пластиковыми бутылками и отказывались покидать улицу Уайтхолл, где расположены здания правительственных учреждений и въезд на территорию резиденции премьер-министра.

Движение за права чернокожих Black Lives Matter планировало провести в субботу 13 июня в Лондоне еще один - уже четвертый по счету - митинг, однако после того, как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в столицу и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена. Тем не менее отдельные акции все же ожидаются. Футбольные болельщики и сторонники правых политических взглядов также прибыли в центр британской столицы. На данный момент никаких инцидентов не зафиксировано.

Полиция подтвердила, что располагает сведениями о том, что в Лондон сегодня собираются прибыть "некоторые люди с намерением причинить ущерб, которые могут иметь при себе оружие".