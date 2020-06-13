В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя намерение президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению вопроса Крыма, сравнил такое предложение с "монологом с зеркалом" и заявил, что ответа на него не будет.
Зеленский написал в своем Twitter, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня. С таким предложением он выступил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, и тот, по его словам, поддержал эту инициативу.
"Готовность Зеленского поговорить о Крыме для нас неактуальна. Пусть об этом разглагольствует со своими европейскими партнерами. Конечно, украинский президент хочет показать себя очередным "возвращенцем" Крыма, но на деле - это обычное самолюбование в стиле "как я работаю на благо страны". А вот с благами у него не очень получается. Так что поднимать вопрос нашего полуострова - это как монолог с зеркалом: ответа и понимания не будет", - заявил Бальбек РИА Новости.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".