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В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым
2020-06-13T15:10
руслан бальбек
госдума рф
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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руслан бальбек, госдума рф, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым

15:10 13.06.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя намерение президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению вопроса Крыма, сравнил такое предложение с "монологом с зеркалом" и заявил, что ответа на него не будет.
Зеленский написал в своем Twitter, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня. С таким предложением он выступил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, и тот, по его словам, поддержал эту инициативу.
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"Готовность Зеленского поговорить о Крыме для нас неактуальна. Пусть об этом разглагольствует со своими европейскими партнерами. Конечно, украинский президент хочет показать себя очередным "возвращенцем" Крыма, но на деле - это обычное самолюбование в стиле "как я работаю на благо страны". А вот с благами у него не очень получается. Так что поднимать вопрос нашего полуострова - это как монолог с зеркалом: ответа и понимания не будет", - заявил Бальбек РИА Новости.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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