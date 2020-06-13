В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым

"Готовность Зеленского поговорить о Крыме для нас неактуальна. Пусть об этом разглагольствует со своими европейскими партнерами. Конечно, украинский президент хочет показать себя очередным "возвращенцем" Крыма, но на деле - это обычное самолюбование в стиле "как я работаю на благо страны". А вот с благами у него не очень получается. Так что поднимать вопрос нашего полуострова - это как монолог с зеркалом: ответа и понимания не будет", - заявил Бальбек РИА Новости.