Адвокат Ефремова заявила, что защите мешают связаться с семьей погибшего

Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области

По ее словам, юристам "препятствуют, потому что сейчас это удобно", однако более подробно прокомментировать ситуацию она отказалась.

Ранее адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский заявил, что семья Захарова отказалась от предложенной актером материальной помощи, не приняла извинения и потребовала справедливого суда.

В начале недели Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера интернет-магазина Сергея Захарова, который ехал с последнего заказа. От удара кабина машины оказалась смята. Водителя госпитализировали, но через некоторое время он умер в реанимации.

Ефремов в результате аварии не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело.