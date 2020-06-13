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https://ria.ru/20200613/1572886535.html
Адвокат Ефремова заявила, что защите мешают связаться с семьей погибшего
2020-06-13T15:10
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200613/1572884183.html
https://ria.ru/20200613/1572882568.html
Думаю Ефремов получит полный срок и ничто его не спасет. Слишком многих он разозлил своими стихами.
52
Доровинский просит справедливого суда? Ок. Захаровы отказались от претензий, называемых "моральный вред" - ни копейки, даже. за поврежденную ладу, Ефремов уже платить не должен. Признал свою вину как только так сразу, публично раскаялся - это, по справедливости, полсрока себе скостил. А если еще и сдаст тех, кто ему наркоту продал, в которую, скорей всего, разбодяжили снотворным - условкой отделается за оказание содействия следствию. Ибо известен факт, что алкогольное опьянение снимается использованием кокаина. И, заметьте, все по справедливости, как требуют
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат Ефремова заявила, что защите мешают связаться с семьей погибшего

15:11 13.06.2020
13117
© РИА Новости / Ray Dobsky / Перейти в фотобанкОтпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
© РИА Новости / Ray Dobsky
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Защита актера Михаила Ефремова пытается связаться с семьей погибшего в результате аварии курьера Сергея Захарова. Об этом телеканалу "360" рассказала адвокат Елизавета Шаргородская.
По ее словам, юристам "препятствуют, потому что сейчас это удобно", однако более подробно прокомментировать ситуацию она отказалась.
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Вчера, 13:42
Семья Захарова не приняла извинений Ефремова
Ранее адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский заявил, что семья Захарова отказалась от предложенной актером материальной помощи, не приняла извинения и потребовала справедливого суда.
В начале недели Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера интернет-магазина Сергея Захарова, который ехал с последнего заказа. От удара кабина машины оказалась смята. Водителя госпитализировали, но через некоторое время он умер в реанимации.
Обращение Михаила Ефремова
Вчера, 12:54
Михаил Ефремов выступил с обращением по поводу ДТП
Ефремов в результате аварии не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело.
В ночь на субботу актер выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего Захарова и пообещал помощь, если семья согласиться ее принять. Он также сказал, что готов понести наказание за устроенную им аварию.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Думаю Ефремов получит полный срок и ничто его не спасет. Слишком многих он разозлил своими стихами.
13 июня, 15:40
Andrey Harlamov
23132023
Доровинский просит справедливого суда? Ок. Захаровы отказались от претензий, называемых "моральный вред" - ни копейки, даже. за поврежденную ладу, Ефремов уже платить не должен. Признал свою вину как только так сразу, публично раскаялся - это, по справедливости, полсрока себе скостил. А если еще и сдаст тех, кто ему наркоту продал, в которую, скорей всего, разбодяжили снотворным - условкой отделается за оказание содействия следствию. Ибо известен факт, что алкогольное опьянение снимается использованием кокаина. И, заметьте, все по справедливости, как требуют
13 июня, 16:13
Недиман Непетрович
501108
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