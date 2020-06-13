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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572886085.html
В Швейцарии выявили более 30 новых случаев COVID-19
2020-06-13T14:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
великобритания
швейцария
в мире
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коронавирус covid-19, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире

В Швейцарии выявили более 30 новых случаев COVID-19

14:55 13.06.2020
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© AP Photo / Keystone/Eddy RischСотрудники скорой помощи в Швейцарии
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии
© AP Photo / Keystone/Eddy Risch
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 13 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки в Швейцарии выявлен 31 новый зараженный COVID-19, с момента вспышки в стране заболели 31 094 человека, заявили в субботу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 13 июня, за сутки в стране был зарегистрирован 31 новый зараженный (19 накануне), скончалось 10 человек. Таким образом, общее число заболевших составило 31 094 человека, всего скончалось 1677 человек.
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С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открываются бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открывает границы со странами Евросоюза и Великобританией.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвросоюзВеликобританияШвейцарияВ мире
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