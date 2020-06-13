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В Непале десять человек арестовали во время акции против режима изоляции
2020-06-13T14:41
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непал
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непал, в мире

В Непале десять человек арестовали во время акции против режима изоляции

14:41 13.06.2020
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© РИА Новости / Сунил Прадхан / Перейти в фотобанкСотрудники полиции патрулируют улицы на окраине Катманду
Сотрудники полиции патрулируют улицы на окраине Катманду
© РИА Новости / Сунил Прадхан
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Сотрудники полиции патрулируют улицы на окраине Катманду. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн – РИА Новости. Полиция Непала арестовала в субботу 10 человек, в том числе семь иностранцев, за участие в акции протеста в столице страны городе Катманду с требованием ослабления режима изоляции, сообщает издание Tribune India.
"Иностранцы были арестованы за вмешательство во внутренние дела Непала", - сказал представитель полиции Басант Лама.
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В Катманду третий день продолжатся акции протеста с требованиями ослабления режима изоляции, расширения тестирования на коронавирус и использования эффективных мер для борьбы с болезнью. В субботу около тысячи протестующих заблокировали главную дорогу города, сообщила полиция.
Правительство Непала ранее заявило, что потратило около 89 миллионов долларов на борьбу с пандемией, провело почти 310 тысяч тестов и изолировало около 158 тысяч человек. Участники протестов заявляют, что этого не достаточно для страны, где проживают 30 миллионов человек.
Накануне правительство Непала решило ослабить введенный из-за коронавируса режим изоляции в районах с низким числом заболевших, в том числе в долине Катманду. Правительство разрешило возобновить в определенных районах работу розничных и оптовых рынков, а также движение частных транспортных средств. Кабинет министров отметил важность мер предосторожности, в том числе социальной дистанции, для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Въезд в Катманду людей из других районов будет запрещен до тех пор, пока ситуация с коронавирусом в стране не улучшится.
Согласно последним данным, в стране находятся 5062 заболевших коронавирусом, умерли 16 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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