В Непале десять человек арестовали во время акции против режима изоляции

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн – РИА Новости. Полиция Непала арестовала в субботу 10 человек, в том числе семь иностранцев, за участие в акции протеста в столице страны городе Катманду с требованием ослабления режима изоляции, сообщает издание Полиция Непала арестовала в субботу 10 человек, в том числе семь иностранцев, за участие в акции протеста в столице страны городе Катманду с требованием ослабления режима изоляции, сообщает издание Tribune India

"Иностранцы были арестованы за вмешательство во внутренние дела Непала", - сказал представитель полиции Басант Лама.

В Катманду третий день продолжатся акции протеста с требованиями ослабления режима изоляции, расширения тестирования на коронавирус и использования эффективных мер для борьбы с болезнью. В субботу около тысячи протестующих заблокировали главную дорогу города, сообщила полиция.

Правительство Непала ранее заявило, что потратило около 89 миллионов долларов на борьбу с пандемией, провело почти 310 тысяч тестов и изолировало около 158 тысяч человек. Участники протестов заявляют, что этого не достаточно для страны, где проживают 30 миллионов человек.

Накануне правительство Непала решило ослабить введенный из-за коронавируса режим изоляции в районах с низким числом заболевших, в том числе в долине Катманду. Правительство разрешило возобновить в определенных районах работу розничных и оптовых рынков, а также движение частных транспортных средств. Кабинет министров отметил важность мер предосторожности, в том числе социальной дистанции, для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Въезд в Катманду людей из других районов будет запрещен до тех пор, пока ситуация с коронавирусом в стране не улучшится.

Согласно последним данным, в стране находятся 5062 заболевших коронавирусом, умерли 16 человек.