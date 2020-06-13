В Кузбассе мотоциклист столкнулся с машиной и убежал

"Кроме того, через некоторое время за медицинской помощью самостоятельно обратились водитель и пассажир машины. Сам мотоциклист с места происшествия скрылся бегством", – добавили в пресс-службе. Сейчас полицейские разыскивают предполагаемого виновника автоаварии. Его личность уже установлена. Это 28-летний житель города Салаир, ранее неоднократно судимый, в том числе трижды - за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.