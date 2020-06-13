В Кузбассе мотоциклист столкнулся с машиной и убежал

КЕМЕРОВО, 13 июн – РИА Новости. Водитель мотоцикла "Урал" с тремя пассажирами в Кузбассе столкнулся с автомобилем и убежал с места аварии: пострадали пять человек, среди которых шестилетний ребенок, мотоциклиста ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
"Авария произошла около 10.35 (06.35 мск) на 37-м километре автодороги "Белово-Гурьевск-Салаир". На место происшествия прибыли экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Гурьевскому району. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла "Урал" выполнял маневр разворота от обочины в зоне ограниченной видимости. В результате с транспортным средством столкнулся автомобиль "ЗАЗ Шанс". Травмы различной степени тяжести в автоаварии получили три пассажира мотоцикла, в том числе шестилетний мальчик", – рассказали в полицейском главке.
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Подчеркивается, что все трое пострадавших ехали без мотошлемов.
"Кроме того, через некоторое время за медицинской помощью самостоятельно обратились водитель и пассажир машины. Сам мотоциклист с места происшествия скрылся бегством", – добавили в пресс-службе. Сейчас полицейские разыскивают предполагаемого виновника автоаварии. Его личность уже установлена. Это 28-летний житель города Салаир, ранее неоднократно судимый, в том числе трижды - за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следователем ОМВД по Гурьевскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Согласно санкциям статьи, максимальная мера наказания составляет 7 лет лишения свободы.
В свою очередь в региональном центре медицины катастроф уточнили, что трое пострадавших пассажиров мотоцикла находятся в больнице. "Женщина и ребенок – тяжелые (состояние - ред.), мужчина – в крайне тяжелом состоянии", – пояснил РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.